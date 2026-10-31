رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر پیوند میان ورزش دانشجویی و ورزش حرفه‌ای گفت: دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر برگزاری مسابقات دانشجویی، با برخورداری از باشگاه فرهنگی ورزشی و حضور در رقابت‌های حرفه‌ای، توانسته است ارتباط مؤثری میان آموزش دانشگاهی و ورزش قهرمانی برقرار کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به نقش‌آفرینی دانشجویان این دانشگاه در موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: از مجموع ۱۹ مدال طلای کسب‌شده توسط کاروان ایران، ۱۰ مدال طلا سهم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

امیرعباس لشکری، رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، در آیین تجلیل از دانشجویان مدال‌آور و اعضای افتخارآفرین باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن و مسابقات کشتی امید‌های جهان در آمریکا که با حضور دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در سالن شهید مطهری سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد، با قدردانی از حمایت‌های رئیس دانشگاه، اعضای هیئت‌رئیسه و معاونان دانشگاه اظهار کرد: اگر حمایت‌های مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی از ورزش نبود، قطعاً شاهد چنین افتخاراتی در عرصه ورزش دانشگاهی و قهرمانی نبودیم.

وی افزود: در سال‌های اخیر اخبار و دستاورد‌های ارزشمندی از ورزش دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده که حاصل حمایت‌های مدیریت دانشگاه و تلاش مجموعه مرکز ورزش و تربیت بدنی، باشگاه فرهنگی ورزشی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان ورزشکار است.

رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و آموزشی این دانشگاه در حوزه تربیت بدنی گفت: رشته‌های تربیت بدنی از رشته‌های پرطرفدار دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می‌روند و در حال حاضر ۶۸۰ عضو هیئت علمی متخصص در حوزه ورزش در این دانشگاه فعالیت دارند.

لشکری ادامه داد: مجموعه این ظرفیت‌ها در کنار فعالیت‌های ورزشی دانشجویان و حمایت از ورزش قهرمانی موجب شده است دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های اخیر موفقیت‌های قابل توجهی در عرصه ورزش کشور کسب کند.

وی با تأکید بر پیوند میان ورزش دانشجویی و ورزش حرفه‌ای تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر برگزاری مسابقات دانشجویی، با برخورداری از باشگاه فرهنگی ورزشی و حضور در رقابت‌های حرفه‌ای، توانسته است ارتباط مؤثری میان آموزش دانشگاهی و ورزش قهرمانی برقرار کند.

لشکری با اشاره به موفقیت‌های باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی تنها مؤسسه آموزش عالی کشور است که در عرصه ورزش حرفه‌ای تیم‌داری می‌کند و باشگاه فرهنگی ورزشی این دانشگاه توانسته است افتخارات متعددی در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی کسب کند.

وی افزود: حدود ۱۰ روز پیش، باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان باشگاه برتر سال ۱۴۰۵ معرفی شد و افتخار داشتیم به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی، تقدیرنامه این عنوان را دریافت کنیم.

رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی درباره عملکرد تیم‌های باشگاهی نیز گفت: از مجموع ۱۶ تیم فعال در باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، ۹ تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. همچنین سه تیم عنوان نایب‌قهرمانی و سه تیم دیگر مقام سوم را به دست آوردند.

وی با اشاره به حضور دانشجویان در تیم‌های باشگاهی بیان کرد: ۱۰ نفر از دانشجویان مدال‌آوری که امروز در این مراسم حضور دارند، علاوه بر تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، در تیم‌های باشگاهی این دانشگاه نیز فعالیت می‌کنند و بخشی از افتخارات باشگاه حاصل تلاش همین دانشجویان است.

لشکری در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد ورزشکاران دانشگاه آزاد اسلامی در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن اظهار کرد: کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها موفق به کسب ۵۲ مدال شامل ۱۹ مدال طلا، ۱۸ مدال نقره و ۱۵ مدال برنز شد و در جایگاه ششم کشور‌های آسیایی قرار گرفت.

وی افزود: در این رقابت‌ها ۲۹ نفر از ورزشکاران دانشگاه آزاد اسلامی در ترکیب تیم‌های ملی حضور داشتند و سهم قابل توجهی در موفقیت کاروان ورزشی کشور ایفا کردند.

رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: از مجموع ۱۹ مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، ۱۰ مدال طلا توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب شد که نشان‌دهنده نقش برجسته این دانشگاه در ورزش قهرمانی کشور است.

وی این موفقیت را افتخاری برای خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی دانست و گفت: دانشجویان ورزشکار این دانشگاه توانستند در رشته‌های مختلف انفرادی و تیمی برای کشور افتخارآفرینی کنند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورند.

لشکری همچنین به عملکرد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات کشتی زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا اشاره کرد و گفت: تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در این رقابت‌ها موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این موفقیت سهم داشتند.

وی افزود: در مسابقات کشتی امید‌های جهان، دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته کشتی فرنگی موفق به کسب مدال طلا شدند و یک دانشجوی دیگر نیز در کشتی آزاد مدال برنز به دست آورد.

رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با تبریک این موفقیت‌ها اظهار کرد: این سه دانشجوی مدال‌آور نیز در مراسم امروز مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

لشکری با بیان اینکه موفقیت‌های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی موجب افزایش استقبال قهرمانان ملی از تحصیل در این دانشگاه شده است، گفت: امروز بسیاری از قهرمانان ورزشی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی را به‌عنوان انتخاب نخست خود برای ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در نظر می‌گیرند.

وی افزود: بسیاری از ورزشکاران افتخارآفرینی که در این مراسم حضور دارند، در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند.

وی همچنین با اشاره به غیبت یکی از قهرمانان کشتی در این مراسم گفت: امیرحسین زارع نیز از دانشجویان افتخارآفرین دانشگاه آزاد اسلامی است که به دلیل حضور در مسابقات قزاقستان امکان شرکت در این مراسم را نداشت. امیدواریم وی در ادامه رقابت‌ها نیز موفق به کسب مدال طلا شود.

لشکری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از مدال‌آوران اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از نخستین مجموعه‌هایی است که پس از موفقیت ورزشکاران در رقابت‌های آسیایی و جهانی، برای قدردانی از آنان پیش‌قدم شده است.

وی افزود: برگزاری این مراسم با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت دانشگاه به جایگاه ورزش، حمایت از دانشجویان قهرمان و اهمیت افتخارآفرینی آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.

رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد دانشجویان ورزشکار این دانشگاه ضمن موفقیت در ادامه تحصیل، در مسیر ورزش قهرمانی نیز همچنان افتخارآفرین باشند و با کسب مدال‌های بیشتر در رقابت‌های بین‌المللی، موجب سربلندی کشور و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی شوند.