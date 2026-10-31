به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی پناباد اظهار کرد: این رزمایش امروز شنبه ۹ آبان ماه با هدف آمادگی حداکثری در مواجهه با شرایط بحرانی و تضمین امنیت غذایی شهروندان و با مشارکت و همکاری نهاد‌های اتاق اصناف مرکز استان خوزستان، سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی خوزستان و همچنین اتحادیه صنف نانوایان اهواز و فرمانداری اهواز، جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در اهواز اجرا می‌شود.

رییس اتاق اصناف مرکز خوزستان گفت: هدف اصلی از اجرای «طرح شهید آبشناسان»، ارتقای سطح آمادگی نانوایان و زنجیره تامین مواد اولیه در شرایط غیرعادی است تا از بروز هرگونه اختلال در عرضه نان، به عنوان کالای استراتژیک و اساسی، جلوگیری شود؛ این رزمایش نشان‌دهنده آمادگی کامل اصناف در برابر چالش‌های احتمالی و هم‌افزایی میان نهاد‌های اقتصادی و بسیج اصناف برای حفظ آرامش و امنیت معیشتی مردم است.

وی با اشاره به طرح شهید آبشناسان بیان کرد: این طرح در راستای نکوداشت پدافند غیرعامل در استان‌ها است و ارزیابی آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم کارکرد و فعالیت در شرایط قطع برق و گاز، سنجش توان عملیاتی مولد‌های برق اضطراری، ارزیابی قابلیت واقعی دوگانه‌سوز بودن تجهیزات و پخت نان، بررسی میزان ذخیره و دسترسی به سوخت جایگزین، سنجش زمان مورد نیاز برای انتقال از برق شبکه به برق اضطراری، سنجش زمان مورد نیاز برای تغییر سوخت از گاز طبیعی به سوخت جایگزین، ارزیابی میزان استمرار تولید و عرضه نان، شناسایی نواقص در زیرساخت انرژی نانوایی‌ها، تمرین هماهنگی دستگاه‌های متولی برق، گاز و آبفا و ایجاد الگوی عملیاتی برای استقرار تأمین نان در شرایط اضطراری، از جمله اهداف این رزمایش است.

پناباد با اشاره به حضور ۱۲۰ واحد نانوایی در رزمایش افزود: در این رزمایش، ما اعلام می‌کنیم برق فلان منطقه قطع شود و نانوایی‌ها فقط با موتور برق کار کنند تا واحد‌ها به‌صورت آزمایشی سنجیده شوند. این رزمایش برای این است که به مردم اطلاع‌رسانی شود در مواقع حساس خیالشان راحت باشد که حتی اگر برق قطع شد، تمهیدات لازم برای پخت نان دیده شده و مشکلی برای معیشت مردم به وجود نمی‌آید.

وی افزود: این رزمایش یک‌روزه است. در راستای همین رزمایش، گشت‌های مشترک بازرسان اصناف در دستور کار قرار دارد و اجرا خواهد شد؛ یعنی این رزمایش به‌نوعی پایان کار نیست و پس از آن، گشت‌های مشترک شروع به فعالیت می‌کنند.