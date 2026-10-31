دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ضمن اعلام بیعت و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری، با قرائت بیانیه‌ای بر پایبندی جامعه دانشگاهی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداری از ارزش‌های نظام و تبعیت از رهنمود‌ها و پیام اخیر رهبر انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل صبح امروز با حضور در جوار مزار شهدای گمنام این دانشگاه، ضمن اعلام بیعت و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری، با قرائت بیانیه‌ای بر پایبندی جامعه دانشگاهی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداری از ارزش‌های نظام و تبعیت از رهنمود‌ها و پیام اخیر رهبر انقلاب تأکید کردند.

این مراسم با حضور جمعی از دانشجویان، استادان و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در گلزار شهدای گمنام این دانشگاه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع امنیت و مقاومت، حضور در کنار مزار شهدای گمنام را فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های شهدا و تجدید عهد با ارزش‌هایی دانستند که انقلاب اسلامی بر پایه آن شکل گرفته است.

در ادامه این مراسم، دانشجویان با قرائت بیانیه‌ای، ضمن اعلام وفاداری و بیعت با مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌ها و تهدید‌های دشمنان و ایستادگی در مسیر استقلال، عزت و اقتدار کشور تأکید کردند.

در بخشی از این بیانیه، دانشجویان با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب، بر آمادگی جامعه دانشگاهی برای حرکت در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرده و اعلام کردند دانشگاه و دانشجو در کنار رسالت علمی، آموزشی و پژوهشی خود، نسبت به سرنوشت کشور و تحولات جامعه مسئولیت دارند.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل همچنین با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده کشور، علم‌آموزی، خودباوری، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه در عرصه‌های مختلف را از مهم‌ترین وظایف جامعه دانشگاهی برشمردند.

آنان در این بیانیه، تجدید میثاق با رهبری را تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل، خون پاک شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانستند و بر استمرار حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند.

این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام و تأکید دوباره دانشجویان بر وحدت، همدلی و تبعیت از رهنمود‌های رهبری به پایان رسید.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در این آیین اعلام کردند که دانشگاه همچنان سنگر علم، آگاهی، بصیرت و مسئولیت‌پذیری است و نسل جوان برای ساختن آینده‌ای مقتدر و سربلند برای ایران اسلامی در میدان خواهد بود.