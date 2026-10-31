پویانمایی کوتاه «خرچنگ» به کارگردانی شیوا صادق‌اسدی، در سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه وینترتور سوئیس، در کنار آثاری از سینمای ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پویانمایی از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ویژه‌برنامه‌ای موضوعی با محوریت تجربه‌های کمتر دیده‌شده انسانی و موضوع‌هایی مانند تفاوت‌های فردی، پذیرش اجتماعی و کرامت انسانی، روز‌های ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۵ (۶ و ۷ نوامبر ۲۰۲۶) در سینمای کامئو (Kino Cameo) شهر وینترتور سوئیس نمایش داده می‌شود.

پویانمایی ۱۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه‌ای «خرچنگ» داستان پسری خجالتی و گوشه‌گیر را روایت می‌کند که علاقه‌مند به پیوستن به گروه تئاتر مدرسه است، اما تنها نقشی که به او پیشنهاد می‌شود، نقش یک خرچنگ است.

این اثر با روایتی ساده و تصویری به موضوع تفاوت‌های فردی، میل به پذیرفته‌شدن و تجربه حضور در جمع می‌پردازد.

پویانمایی «خرچنگ» به کارگردانی شیوا صادق‌اسدی پیش از این موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی پویانمایی هیروشیما ژاپن، جایزه اسب طلایی تماشاگران و تقدیر ویژه هیئت داوران جوان جشنواره فیلم کوتاه درسدن آلمان، جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم لاگو ایتالیا، تندیس نقره‌ای دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران و... شده است.

در این ویژه‌برنامه، «خرچنگ» در کنار آثاری از دوره‌های مختلف سینمای ایران، از جمله فیلم «خانه سیاه است» ساخته فروغ فرخزاد، به نمایش درمی‌آید تا مخاطبان بین‌المللی با تنوع روایت‌ها و دیدگاه‌های سینمای ایران آشنا شوند.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه وینترتور، از رویداد‌های شناخته‌شده سینمای کوتاه در سوئیس است که از ۱۲ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵ (۳ تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶) برگزار می‌شود.