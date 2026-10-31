

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جهادانشگاهی، متن احکام جداگانه ای که دکتر علی منتظری صادر کرده اند به شرح زیر است:

بر اساس این احکام، دکتر محمود علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، دکتر حامد علی اکبرزاده سرپرست سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی، دکتر ابوالقاسم رئیسی مدیر کل روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، سعید بابایی مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر آزاده نظر بلند دبیرکل نهادکتابخانه‌های عمومی کشور، دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ابراهیم حیدری مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، دکتر مظاهر بابایی معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران و دکتر رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.

یادآور می شود؛ جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی به همت سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی از سال ۱۳۷۳ تاکنون به‌صورت مستمر برگزار شده است؛ رویدادی که آثار دانشجویان و طلاب را در شش گروه اصلی فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی و دامپزشکی و هنر و معماری به‌همراه بخش ویژه ارزیابی می‌کند و در آیین پایانی از برگزیدگان، ناشران برتر آثار دانشجویی و استاد خادم کتاب تجلیل می‌شود.