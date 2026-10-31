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رئیس جهاددانشگاهی در احکامی جداگانه، اعضای شورای سیاستگذاری سیوسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جهادانشگاهی، متن احکام جداگانه ای که دکتر علی منتظری صادر کرده اند به شرح زیر است:
بر اساس این احکام، دکتر محمود علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، دکتر حامد علی اکبرزاده سرپرست سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی، دکتر ابوالقاسم رئیسی مدیر کل روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حجتالاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دکتر قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، سعید بابایی مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر آزاده نظر بلند دبیرکل نهادکتابخانههای عمومی کشور، دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ابراهیم حیدری مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، دکتر مظاهر بابایی معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران و دکتر رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.
یادآور می شود؛ جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی به همت سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی از سال ۱۳۷۳ تاکنون بهصورت مستمر برگزار شده است؛ رویدادی که آثار دانشجویان و طلاب را در شش گروه اصلی فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی و دامپزشکی و هنر و معماری بههمراه بخش ویژه ارزیابی میکند و در آیین پایانی از برگزیدگان، ناشران برتر آثار دانشجویی و استاد خادم کتاب تجلیل میشود.