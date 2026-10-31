فرمانده انتظامی هندیجان از دستگیری ۷۲ نفر سارق و کشف ۱۱۸ فقره انواع سرقت طی هفت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: آمار کشفیات سرقت در این مدت، رشد ۱۱۰ درصدی و دستگیری سارقان رشد ۳۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با سارقان، ماموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و گشت‌زنی‌های هدفمند موفق شدند طی هفت ماهه نخست سال جاری، ۷۲ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

وی با اشاره به کشف ۱۱۸ فقره انواع سرقت در این بازه زمانی افزود: مقایسه آمار‌ها حاکی از آن است که کشفیات سرقت و میزان دستگیری سارقان به مدت مشابه سال قبل رشد خوبی داشته که بیانگر تلاش شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی کارکنان انتظامی است.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان ضمن تاکید بر استمرار طرح‌های مقابله با سرقت و پاکسازی مناطق آلوده، خطاب به شهروندان خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی، تجهیز اماکن و وسایل نقلیه به سیستم‌های ایمنی استاندارد و توجه به هشدار‌های پیشگیرانه پلیس، نقش مهمی در ناکام گذاشتن سارقان دارد.

باند سارقان مسلح با ۹ فقره سرقت طلاجات در دام پلیس بهبهان

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان نیز از دستگیری اعضای باند پنج سارق مسلح طلاجات از منازل با ۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه طلاجات از منازل در برخی مناطق شهرستان بهبهان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ منصور سیلاوی افزود: ماموران پلیس آگاهی با کار اطلاعاتی مخفیگاه اعضای باند پنج نفره سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی یک عملیات پلیسی منسجم آنها را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی به عمل آمده از مخفیگاه متهمان مقادیری طلا و مستندات طلا‌های فروخته شده کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با بیان اینکه سارقان در تحقیقات پلیس به ۹ فقره سرقت مسلحانه منزل اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و تحویل به مرجع قضائی با قرار صادره روانه زندان شدند.

پیش از این معاون دادستان مرکز خوزستان از دستگیری یکی از سارقان سه کیلوگرم طلا در اهواز خبر داد و اعلم کرده بود که سارقان با معرفی خود به‌عنوان مامور کلانتری، نقشه سرقت را اجرا می‌کنند.