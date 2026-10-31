مدیرکل دفتر طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر نقش محوری جوانان در بازآفرینی امید اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی میناب گفت: بهره‌گیری از ظرفیت جوانان بومی، سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان و گروه‌های داوطلب در طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی، از اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان برای همراهی با مردم این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم کریمی صبح شنبه در جلسه با حضور استاندار و اعضای ستاد ملی میناب با اشاره به پیامد‌های حادثه تلخ حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: آثار این فاجعه تنها محدود به خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند نیست، بلکه تمام مردم میناب به‌نوعی تجربه سوگ جمعی داشته‌اند و توجه به سلامت روان و حمایت‌های اجتماعی از آنان ضرورتی جدی است.

وی افزود: در این میان، نوجوانان و جوانان از گروه‌های مهمی هستند که باید در کانون برنامه‌های حمایتی قرار گیرند. حمایت روانی و اجتماعی از خانواده‌ها، نوجوانان و بازماندگان باید مستمر و بلندمدت باشد و در کنار آن، فرصت‌هایی برای مشارکت اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه و حضور فعال جوانان در فرآیند بازسازی امید و نشاط اجتماعی فراهم شود.

جوانان؛ سرمایه اجتماعی و نیروی پیشران امیدآفرینی در میناب

کریمی با تأکید بر اینکه جوانان باید از جایگاه مخاطب برنامه‌ها به جایگاه کنشگر و مشارکت‌کننده اصلی ارتقا یابند، تصریح کرد: برنامه‌های پیش‌رو باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که جوانان میناب در ایده‌پردازی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی رویداد‌ها نقش مؤثر داشته باشند. باور داریم که استفاده از توان، خلاقیت، انگیزه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان بومی، یکی از مؤثرترین مسیر‌ها برای تقویت همبستگی و امید اجتماعی در منطقه است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت ورزش و جوانان برای پاسداشت یاد جان‌باختگان این حادثه بیان کرد: در اعزام‌های بین‌المللی اخیر، یاد این عزیزان در قالب نماد‌هایی بر پیراهن ملی‌پوشان و قهرمانان ورزشی گرامی داشته شد. همچنین در اجلاس‌های مهم بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه جوانان، موضوع حادثه میناب و محکومیت این جنایت مطرح شد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

ورزش و بازی‌های بومی؛ بستری برای نشاط و مشارکت جوانان و خانواده‌ها

مدیرکل دفتر طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت ورزش در ایجاد همبستگی اجتماعی خاطرنشان کرد: برگزاری رویداد‌های ورزشی با محوریت ورزش‌های همگانی، خانوادگی و بازی‌های بومی و محلی، با مشارکت جوانان و گروه‌های مردمی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی، تقویت پیوند‌های بین‌نسلی و احیای ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی میناب باشد.

وی افزود: حضور فعال جوانان در طراحی و اجرای این برنامه‌ها و استفاده از ظرفیت قهرمانان ورزشی، ورزشکاران محلی و گروه‌های داوطلب، به رویداد‌ها هویت اجتماعی و مردمی می‌بخشد و اثربخشی آنها را افزایش می‌دهد.

سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان؛ بازوی اجرایی و اجتماعی برنامه‌های میناب

کریمی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های جوانان گفت: برگزاری رویدادی با این گستردگی، نیازمند حضور نیرو‌های اجرایی، داوطلب و خلاق است و اولویت ما استفاده از جوانان بومی منطقه است که شناخت دقیق‌تری از شرایط فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی میناب دارند.

وی ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت در این برنامه‌ها هستند و وزارت ورزش و جوانان آمادگی دارد زمینه حضور جدی و مؤثر این تشکل‌ها را در بخش‌های مختلف رویداد فراهم کند. نظر به ر‌ویداد فرهنگی اجتماعی پیش رو در میناب

سمن‌های جوانان ایده‌ها، طرح‌ها و ابتکارات خود را برای غنی‌تر شدن برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی ارائه کردند.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت این رویداد برای شناسایی و شبکه‌سازی جوانان فعال، تقویت گروه‌های داوطلب و توسعه فعالیت‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان در میناب استفاده کنیم؛ به‌گونه‌ای که آثار این برنامه‌ها پس از پایان جشنواره نیز تداوم داشته باشد.

سلامت روان خانواده‌ها و جوانان؛ اولویت حمایت‌های اجتماعی

مدیرکل دفتر طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیش‌بینی خدمات تخصصی مشاوره در این رویداد اظهار کرد: در استان هرمزگان حدود ۵۰ مشاور آموزش‌دیده و متخصص در حوزه خانواده فعالیت دارند که شمار زیادی از آنان برای مشارکت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته کریمی، به همت معاونت جوانان این مشاوران پیش از این نیز در پی حادثه میناب در منطقه حضور داشته و از خانواده‌ها حمایت روانی کرده‌اند و در جریان برنامه‌های پیش‌رو نیز خدمات مشاوره‌ای و حمایتی را ارائه خواهند داد.

وی افزود: در کنار خانواده‌ها، توجه به نیاز‌های روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان، ایجاد فضا‌های امن برای گفت‌و‌گو و تعامل اجتماعی و فراهم کردن فرصت حضور آنان در فعالیت‌های گروهی و نشاط‌آفرین باید در طراحی برنامه‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

توانمندسازی، اشتغال و حضور قهرمانان؛ نگاهی به آینده جوانان میناب

کریمی با تأکید بر ضرورت توجه به آینده جوانان میناب اظهار کرد: امیدآفرینی زمانی پایدار خواهد بود که در کنار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، به فرصت‌های رشد، مهارت‌آموزی، اشتغال و توانمندسازی جوانان نیز توجه شود. در همین راستا، آمادگی برای ارائه خدمات مشاوره شغلی و تسهیل دسترسی متقاضیان به حمایت‌های مرتبط وجود دارد و پیش‌بینی شده است بخشی از این خدمات در غرفه‌های جانبی رویداد ارائه شود.

وی همچنین از رایزنی برای حضور چهره‌های شاخص ورزشی و هنری در این برنامه‌ها خبر داد و گفت: علاوه بر ظرفیت قهرمانان و چهره‌های شاخص ورزشی استان هرمزگان، تلاش می‌کنیم زمینه حضور ملی‌پوشان، المپین‌ها و قهرمانان ورزشی کشور در کنار هنرمندان در میان مردم میناب فراهم شود.

مدیرکل دفتر طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان در پایان تأکید کرد: رویکرد دستگاه‌های فرهنگی اجتماعی عضو ستاد ملی صرفاً برگزاری یک رویداد مقطعی نیست؛ بلکه تلاش داریم با محوریت جوانان، مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، همراهی خانواده‌ها و استفاده از ظرفیت ورزش و فرهنگ، زمینه شکل‌گیری یک جریان مستمر اجتماعی برای تقویت امید، نشاط، همبستگی و آینده‌سازی در میناب فراهم شود.