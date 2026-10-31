اولین مانور تخصصی مقابله با حوادث شیمیایی با محوریت کارخانه باتری‌سازی عجب‌شیر و شبیه‌سازی انتشار گاز‌های شیمیایی در سه ناحیه داغ، گرم و سرد با حضور فرماندار و دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اولین مانور تخصصی مقابله با حوادث شیمیایی با هدف ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های مسئول در مواجهه با حوادث شیمیایی، سنجش هماهنگی بین‌بخشی، افزایش سرعت واکنش در شرایط اضطراری و کاهش آسیب‌های جانی و مالی طراحی و اجرا گردید.

بر اساس سناریوی از پیش تعیین‌ شده حادثه‌ای فرضی در کارخانه باتری‌سازی رخ داد و بلافاصله پس از اعلام وضعیت اضطراری با فرماندهی جعفر آهی دستگاه‌های عضو ستاد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرستان در محل حاضر شدند و اقدامات لازم را مطابق دستورالعمل‌های تخصصی اجرا کردند.

امیر عباس سلطان‌پور فرماندار عجب‌شیر در حاشیه این رزمایش با تاکید بر اهمیت آمادگی پیشگیرانه در برابر تهدیدات صنعتی و شیمیایی گفت:برگزاری چنین مانور‌هایی نقش موثری در شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم پدافندی، بهبود فرایند تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری و ارتقای توان عملیاتی نیرو‌های امدادی دارد.

از اهداف این مانور می‌توان به آموزش عملی نیرو‌های درگیر در عملیات، افزایش آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات مواد شیمیایی به‌ویژه گاز‌های سمی و کنترل و مهار آلودگی اشاره کرد.

در این رزمایش تیم‌های آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر، نیرو‌های نظامی و انتظامی و تیم‌های تخصصی شناسایی و رفع آلودگی شیمیایی از لشکر ۳۱ عاشورا حضور داشتند و سایر دستگاه‌های عضو ستاد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شهرستان نیز اقدامات تخصصی خود را در حوزه ایمن‌سازی محوطه، مهار آلودگی و انتقال مصدومان فرضی اجرا کردند.