دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری سال ۱۴۰۵ که تا ۳۰ مهر موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود نشده‌اند، در صورت موافقت دانشگاه می‌توانند تحصیل خود را از نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی ابلاغیه جدید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و بخشنامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، تسهیلاتی برای پذیرفته‌شدگان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ۱۴۰۵ که تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵ موفق به دریافت مدرک کارشناسی نشده‌اند، در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، این دسته از پذیرفته‌شدگان با موافقت دانشگاه می‌توانند تحصیل خود را از نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آغاز کنند؛ بنابراین پذیرفته‌شدگان مشمول این تسهیلات باید حداکثر تا پایان بهمن‌ ۱۴۰۵ وضع دانش‌آموختگی خود را نهایی کرده و مدرک کارشناسی خود را ارائه دهند.

همچنین ثبت‌نام قطعی این افراد تنها پس از دریافت مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی امکان‌پذیر است و ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرد نیز علاوه بر ارائه مدرک کارشناسی، به تعیین تکلیف و رعایت مقررات مربوط به نظام وظیفه منوط خواهد بود.

دانشگاه فرهنگیان از پذیرفته‌شدگان مشمول خواسته است با توجه به مهلت تعیین‌شده، برای تکمیل فرایند دانش‌آموختگی و ارائه مدرک تحصیلی خود اقدام کنند.