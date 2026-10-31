فرماندار شهرستان شهریار با اعلام شناسایی ۶ هزار انشعاب غیرمجاز گاز در این شهرستان، بر ضرورت مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف خانگی برای مقابله با ناترازی انرژی در فصل سرد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سجاد برنجی فرماندار ویژه شهرستان شهریار پس از بازدید از اداره گاز شهرستان در نشستی با رئیس و برخی از عوامل ابن اداره با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در آستانه فصل سرد سال، اصلاح الگوی مصرف و همراهی مردم را مهم‌ترین راهکار عبور از ناترازی انرژی دانست و خواستار تشدید نظارت‌ها و برخورد جدی با انشعابات غیرمجاز شد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های دادستان شهرستان در همراهی با دستگاه‌های اجرایی و برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق عمومی گفت: امروز یکی از موضوعات مهم و راهبردی کشور، مسئله ناترازی گاز است که با توجه به در پیش بودن فصل سرد سال، ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و خدمات‌رسان با هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم برای مدیریت این شرایط اقدام کنند.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان جنگ رمضان و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، افزود: بر اساس گزارش‌های اعلام‌شده، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان حملات دشمنان به زیرساخت‌های انرژی آسیب دیده که این موضوع ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف و همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.

فرماندار شهریار با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف، مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکار عبور از ناترازی انرژی است، افزود: بخش خانگی سهم قابل‌توجهی از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهد و با رعایت برخی نکات ساده از جمله تنظیم دمای منازل در محدوده ۲۰ درجه سانتی‌گراد، استفاده از پوشش مناسب در فصل سرد و پرهیز از مصرف بی‌رویه، می‌توان نقش مؤثری در مدیریت مصرف ایفا کرد.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی گفت: لازم است اصحاب رسانه، ائمه جمعه، صاحبان تریبون، شورا‌های اسلامی، دهیاران، شهرداران و سایر ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند و با اطلاع‌رسانی هدفمند، اهمیت صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف را برای شهروندان تبیین کنند.

برنجی در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع و بدون تبعیض با انشعابات غیرمجاز و مصادیق مصرف غیرمتعارف گاز خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند همان‌گونه که خانوار‌ها و اقشار مختلف جامعه برای مدیریت مصرف همراهی می‌کنند، با افرادی که با برخورداری از امکانات و مصارف غیرمتعارف، موجب هدررفت منابع عمومی می‌شوند نیز برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.

فرماندار شهریار ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با انشعابات غیرمجاز در حوزه‌های آب، برق و گاز، از جمع‌آوری بیش از ۲۰ کیلومتر شبکه غیرمجاز و نزدیک به ۶ هزار انشعاب غیرمجاز در سطح شهرستان افزود: این اقدامات حاصل تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی است و لازم است این روند استمرار و تشدید شود.

وی همچنین خواستار مشارکت جدی نیروی انتظامی، شورا‌های اسلامی، دهیاران، شهرداران و مجموعه بسیج در شناسایی و مقابله با تخلفات مرتبط با مصرف غیرمجاز انرژی شد و بیان کرد: برخورد قانونی با متخلفان، در کنار فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی، از الزامات مدیریت صحیح منابع انرژی است.

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به ضرورت نظارت بر مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی مکلف به رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی در زمینه کاهش مصرف انرژی هستند و در صورت عدم رعایت ضوابط، مدیران متخلف مطابق مقررات از طریق مراجع نظارتی و دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

وی همچنین بر ضرورت تعامل مؤثر با واحد‌های تولیدی و صنعتی شهرستان تأکید کرد و خواستار برگزاری نشست مشترک اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره جهاد کشاورزی با مجموعه اداره گاز به منظور بررسی راهکار‌های مدیریت مصرف، آموزش و کاهش محدودیت‌های احتمالی برای بخش تولید شد.

در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله توسعه سامانه فوریت‌های گاز در غرب استان تهران، تقویت روند شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، همکاری مدیریت شهری و دهیاری‌ها و افزایش نظارت بر مصرف دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر پیگیری ویژه مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید شد.