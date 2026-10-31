به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید محمدرضا موالی‌زاده روز شنبه در نشست جذب اعتبارات استان در استانداری خوزستان گفت: از مجموع ۷۴۰ هزار مودی مالیاتی در استان، ۵۵۹ هزار نفر مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی، این تصمیم با هدف کاهش فشار مالی بر صاحبان مشاغل بخش خصوصی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی اتخاذ شده است.

موالی‌زاده همچنین با اشاره به کاهش سهم مالیات بر حقوق در درآمدهای مالیاتی استان اظهار کرد: سهم این بخش از ۱۸ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: حقوق‌های تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف هستند و این سقف در مناطق کمترتوسعه‌یافته و مناطق مالیاتی نیز پایین‌تر خواهد بود.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفت: تلاش می‌شود با اتخاذ تدابیر حمایتی، زمینه پایداری کسب‌وکارها و رونق اشتغال در استان فراهم شود.

جذب بیش از ۹۹ درصد اعتبارات خوزستان

موالی‌زاده از جذب بیش از ۹۹ درصد اعتبارات استان در سال مالی گذشته خبر داد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا را اولویت تخصیص منابع عنوان کرد.

وی افزود: برای تحقق این میزان جذب، حدود ۴۰ نشست برگزار شد و اولویت استان هزینه‌کرد اعتبارات برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

استاندار خوزستان مولدسازی، مسئولیت‌های اجتماعی، اوراق مالی جدید از جمله سکوک، اوراق مرابحه و مشارکت، حق آلایندگی و مازاد درآمدهای مالیاتی را از ظرفیت‌های افزایش منابع مالی استان برشمرد.

موالی‌زاده تأکید کرد: اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی فعال‌تر اختصاص می‌یابد تا روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در خوزستان سرعت بگیرد.