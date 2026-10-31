استاندار خوزستان از معافیت ۷۵ درصدی مشمولان مالیاتی استان شامل ۵۵۹ هزار مودی از مجموع ۷۴۰ هزار مشمول خبر داد و گفت: این تصمیم در راستای حمایت از اشتغال، پایداری کسب‌وکار و کاهش فشار معیشتی صاحبان مشاغل بخش خصوصی گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده شنبه در نشست جذب اعتبارات در محل استانداری خوزستان بیان کرد: با این اقدام حدود ۷۵ درصد مودیان مالیاتی در سال جاری مالیات پرداخت نخواهند کرد.

وی افزود: با توجه به مشکلات مالی و معیشتی موجود، این تصمیم در راستای پایداری کسب وکار‌ها و حمایت از اشتغال گرفته شد.

استاندار خوزستان با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر حقوق تصریح کرد: ۱۸ درصد از درآمد مالیاتی ما مربوط به حقوق بوده که امسال کاهش پیدا کرده و به ۱۱ درصد رسیده است، به این معنا که حقوق تا ۴۰۰ میلیون ریال معاف از مالیات است و در مناطق کمتر توسعه‌یافته و مناطق مالیاتی، این عدد پایین‌تر خواهد بود.

موالی‌زاده با تاکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی اظهار کرد: تلاش بر این است که با اتخاذ تدابیر حمایتی، زمینه پایداری کسب‌وکار‌ها و رونق اشتغال در استان فراهم شود و صاحبان مشاغل بتوانند با آرامش بیشتری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

استاندار خوزستان در ادامه از جذب بیش از ۹۹ درصد اعتبارات استان در سال مالی گذشته خبر داد و اولویت تخصیص اعتبارات را تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با درصد پیشرفت بالا عنوان کرد.

وی گفت: حدود ۴۰ جلسه تشکیل شد تا این جذب بتواند در حد بالایی انجام شود و اولویت استان هزینه این اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

استاندار خوزستان با اشاره به راه‌های افزایش بودجه و امکانات مالی تصریح کرد: راه‌های مختلف افزایش بودجه و مقدورات مالی استان شامل مولدسازی، مسئولیت‌های اجتماعی، اوراق مالی جدید از جمله سکوک، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت، حق آلایندگی، مازاد درآمد‌های مالیات مورد بررسی قرار گرفت.

موالی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش تخصیص اعتبارات خاطرنشان کرد: اعتبارات استان به دستگاه‌های فعال‌تر تخصیص داده خواهد شد تا شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر طرح‌های نیمه‌تمام در خوزستان باشیم.