رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، گفت: از بیش از ۷۵ هزار مسجد کشور، حدود نیمی فاقد امام جماعت‌اند و بیشتر این مساجد در نقاط روستایی قرار دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه اجلاس سه‌روزه مشترک مدیران ستاد‌های استانی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و معاونان تبلیغ و امور فرهنگی مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان‌ها اظهار داشت: ما به‌صورت مستمر با حوزه‌های علمیه همکاری راهبردی داریم؛ هم با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و هم با حوزه‌های علمیه استان‌ها که دو رکن از ارکان قرارگاه ملی مسجد به شمار می‌روند.

ملانوری با بیان اینکه کانون فرهنگی و هنری در مساجدی تاسیس می‌شود که امام جماعت داشته باشند، توضیح داد: امام جماعت باید فرد واجد شرایطی را برای تاسیس کانون معرفی کند. برخی مساجد، مبلغ اعزامی حوزه‌های علمیه را در خود جای داده‌اند، اما هنوز کانون ندارند؛ از سوی دیگر برخی کانون‌های قدیمی نیز با جابه‌جایی ائمه جماعت، ارتباط مستمر خود را با مدیر کانون از دست داده‌اند. این موضوعات در این همایش مشترک بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: عمده این حرکت متوجه ۱۰ هزار مسجدی است که با عنوان مساجد طرح محراب می‌شناسیم و پس از آن، مساجدی است که ائمه جماعت به آن اعزام می‌شوند و مسجد فعال می‌شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به آمار موجود در سامانه جامع مساجد که عهده‌دار آن قرارگاه ملی مسجد است، اظهار داشت: در مجموع می‌توان گفت حدود نیمی از مساجد کشور امام جماعت ندارند. شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌ها از حضور روحانیون شرایط بهتری دارند، اما شهر‌های کوچک و دورافتاده در وضعیت ضعیف‌تری هستند.

وی ماموریت اصلی این نشست را فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای مساجد با محوریت نوجوانان دانست و گفت: شبکه نیروی انسانی مساجد باید همه دوره‌های سنی را پوشش دهد، اما هدف‌گذاری اصلی ما روی نوجوانان است. تمرکز معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه نیز بر جذب دانش‌آموزان و پیوند مدرسه و مسجد است. از لحاظ ساختاری، تاسیس کانون در مساجد فاقد کانون و از نظر محتوایی، تدوین برنامه‌های مشترک نوجوانان در دستور کار است؛ از جمله برنامه سه‌جانبه‌ای میان ستاد هماهنگی، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه و قرارگاه فرهنگی قرب بقیه‌الله برای شناسایی و شبکه‌سازی فعالان فرهنگی حوزه تبیین.

ملانوری درباره سازوکار اجرایی این اجلاس توضیح داد: مدیران کانون‌های مساجد و معاونان حوزه‌های علمیه به سه گروه ده استانی تقسیم شده‌اند تا مسائل مشترک و بومی هر استان را استخراج کنند. ساماندهی کانون‌ها، آسیب‌شناسی کانون‌های موجود و آسیب‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی مساجد بر اساس محور‌های این کارگروه‌ها بررسی می‌شود و در صورت امکان، تصمیمات مشترک اتخاذ خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به فعالیت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه در تربیت و اعزام مبلغ مستقر، اظهار داشت: سال گذشته حدود هزار مبلغ به مساجد کشور اعزام شد و هزار مسجد چراغش روشن شد. قرارگاه فرهنگی قرب بقیه‌الله نیز به‌عنوان ضلع سوم این همایش، ماموریت انسجام‌بخشی به فعالان فرهنگی و گروه‌های جهادی فعال در ترویج گفتمان انقلاب اسلامی را بر عهده دارد.