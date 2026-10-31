به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "عیسی خدایی" گفت: در این عملیات مشترک کارآگاهان پلیس آگاهی استان و شهرستان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تطبیق اطلاعات مالکیتی موتورسیکلت‌های توقیفی موفق به کشف ۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه شدند.

وی در ادامه با ارائه توصیه‌هایی برای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت از شهروندان خواست از پارک موتورسیکلت در مکان‌های تاریک و کم‌رفت‌وآمد خودداری کنند، از قفل‌های مطمئن و زنجیر‌های ایمن استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.