کشف موتورسیکلتهای سرقتی با فناوریهای نوین در سملقان خراسان شمالی
فرمانده انتظامی شهرستان سملقان از کشف ۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه با تلاش مشترک کارآگاهان پلیس آگاهی استان و شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، سرهنگ "عیسی خدایی" گفت: در این عملیات مشترک کارآگاهان پلیس آگاهی استان و شهرستان با بهرهگیری از فناوریهای نوین و تطبیق اطلاعات مالکیتی موتورسیکلتهای توقیفی موفق به کشف ۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه شدند.
وی در ادامه با ارائه توصیههایی برای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت از شهروندان خواست از پارک موتورسیکلت در مکانهای تاریک و کمرفتوآمد خودداری کنند، از قفلهای مطمئن و زنجیرهای ایمن استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.