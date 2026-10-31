به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صمد حضرتی در نشست مشترک تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف آذربایجان شرقی گفت: اختلاف قیمت فاحش یک کالا در نقاط مختلف بازار و نبود نظارت کافی بر قیمت‌های مصوب از جمله دغدغه‌های اصلی مردم است که ما را ملزم به برخورد قاطع‌تر می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ما اجازه نخواهیم داد با سوءاستفاده از عدم آگاهی مشتری یا عدم نظارت، حقوق مصرف‌کننده تضییع شود اظهار کرد:بسیاری از تخلفات ناشی از عدم آشنایی اصناف با قوانین جاری بوده بنابراین ارتقای سطح آگاهی صنوف ضروری است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: آموزش صنوف مختلف در خصوص قوانین تعزیراتی از اولویت‌های این سازمان است تا آنان با قوانین ثبت کالا و نحوه صحیح معاملات در سامانه‌های مربوط به طور کامل آشنا شوند

حضرتی با تاکید بر اینکه هدف ما جریمه کردن نیست بلکه ایجاد نظم در بازار است ادامه داد: برای وجود نظم در بازار باید هم فروشنده و هم خریدار حقوق قانونی خود را بشناسند.

آیدین نیک گوهر رئیس اتاق اصناف آذربایجان شرقی نیز در این نشست با پذیرش مسئولیت‌های این اتاق در زمینه ایجاد نظم در بازار، بر آمادگی برای همکاری هرچه بیشتر و نزدیک اتاق اصناف با تعزیرات حکومتی جهت اجرای صحیح قوانین و بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد.