سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از آمادگی کامل نیروها و تجهیزات این شرکت برای مقابله با شرایط جوی پیش‌رو و پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حمید عبیداوی گفت: تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی، در نقاط مختلف استان توزیع شده و شهرستان‌های معین نیز برای پشتیبانی سریع از مناطق آسیب‌پذیر مشخص شده‌اند.

وی افزود: جلسات ستاد مدیریت بحران به‌صورت مستمر برگزار شده و مانورهای آمادگی متعددی با هدف افزایش توان عملیاتی نیروها در سطح استان اجرا شده است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به برگزاری دوره‌های تخصصی ایمنی و پدافند غیرعامل برای کارکنان ادامه داد: پایش شبانه‌روزی وضعیت شبکه و رصد سامانه‌های هواشناسی نیز برای پیشگیری از بحران‌های احتمالی در دستور کار قرار دارد.

عبیداوی تأکید کرد: در صورت بروز اختلال در شبکه توزیع برق بر اثر شرایط جوی، تمام ظرفیت‌های این شرکت برای رفع مشکل و بازگشت شبکه به وضعیت عادی در کوتاه‌ترین زمان به کار گرفته خواهد شد.