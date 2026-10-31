به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظم‌تبار، کارگردان، نمایشنامه نویس و دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به افزایش کمی و کیفی آثار این دوره گفت: بیش از ۵۰ درصد نمایش‌هایی که تاکنون در جشنواره دیده‌ام، از نظر معیار‌های لازم، قابلیت ضبط و پخش تلویزیونی دارند.

وی با تأکید بر ظرفیت رسانه‌ای هنر نمایش افزود: تئاتر قطعاً یک رسانه است، اما رسانه‌ای اختصاصی‌تر با مخاطبانی مشخص‌تر محسوب می‌شود. تئاتر در جوامع مختلف تریبونی جامع و اثرگذار است، هرچند پیوند آن با رسانه ملی و تلویزیون همچنان ظرفیتی مغفول‌مانده به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جشنواره تئاتر مقاومت در طول سال افزود: دوره بیستم این جشنواره با دو جنگ هم‌زمان شد، هنگام تدوین فراخوان، جنگ تحمیلی دوم و در زمان دریافت آثار صحنه‌ای و بخش «سردار آسمانی»، جنگ تحمیلی سوم جریان داشت، اما با تلاش دبیرخانه، گروه‌های نمایشی و هنرمندان، روند برگزاری جشنواره متوقف نشد و بخش‌هایی از آن در دوران جنگ و پس از آن برگزار شد.

دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت درباره استقبال هنرمندان از این دوره گفت: از نظر تعداد آثار و کیفیت آنها نسبت به دوره گذشته پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. همچنین گستره جغرافیایی جشنواره افزایش یافته و تعداد استان‌های شرکت‌کننده از ۱۵ استان در دوره قبل به ۲۳ استان در این دوره رسیده است.

کاظم‌تبار با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای آثار جشنواره گفت: در بخش صحنه‌ای ۳۵ اثر نمایشی روی صحنه داریم و در رویداد «طلوع مقاومت» نیز ۴۵ اثر نمایشی در خیابان‌های ۹ استان کشور اجرا شده است. این آثار ظرفیت ارزشمندی برای رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما، محسوب می‌شوند.

وی با انتقاد از کم‌رنگ بودن انعکاس فعالیت‌های تئاتری در رسانه‌های تصویری گفت: در رسانه‌های مکتوب اتفاقات بهتری رخ داده، اما انتظار ما از رسانه‌های تصویری و به‌خصوص صداوسیما بیشتر است. جشنواره‌ای که در تمام طول سال فعالیت دارد، نیازمند پشتیبانی رسانه‌ای مستمر است و اتفاقات نمایشی استان‌ها و تهران می‌تواند موضوع برنامه‌ها و گزارش‌های رسانه ملی قرار گیرد.

این کارگردان و نمایشنامه‌نویس همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید تلویزیونی هشت اثر نمایشی خبر داد و گفت: پس از پایان دوره نوزدهم، واحد‌های استانی صداوسیما درخواست معرفی آثار برگزیده را مطرح کردند که در مجموع قرار شد هشت اثر تولید تلویزیونی شوند و سه اثر از میان آنها متعلق به جشنواره نوزدهم تئاتر مقاومت است.

وی با تأکید بر اینکه هر اثر نمایشی لزوماً قابلیت تبدیل شدن به تله‌تئاتر را ندارد، افزود: آثاری برای تولید تلویزیونی انتخاب شدند که از ابتدا با نگاه و ظرفیت‌های تلویزیونی طراحی شده بودند. حتی ممکن است اثر منتخب برای تولید تلویزیونی، لزوماً رتبه نخست جشنواره نباشد.

کاظم‌تبار درباره رویکرد محتوایی جشنواره و انتقاد‌هایی مبنی بر سفارشی بودن آثار هم گفت: در دو دوره‌ای که مسئولیت جشنواره را برعهده داشته‌ام، تمام مراحل مبتنی بر فراخوان و ضوابط اعلام‌شده بوده است. رویکرد ما در تولید آثار، توجه هم‌زمان به فرم و محتواست و به دنبال شعارزدگی یا سفارش‌سازی نیستیم. آنچه انجام می‌دهیم هدایت آثار از طریق مشاوره و راهنمایی هنرمندان است، نه سفارش تولید یک اثر مشخص.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد آثار این دوره با موضوع جنگ‌های دوم و سوم مرتبط هستند، اما در همین حوزه نیز تنوع موضوعی قابل توجهی وجود دارد، از جمله آثاری درباره شهدای ناو دنا، کودکان مدرسه شجره طیبه میناب، زندگی امام شهید، شهید چمران و همچنین فوتبالیست‌های ایرانی در استرالیا و اتفاقات مرتبط با آنها.

دبیر جشنواره تئاتر مقاومت درباره ضرورت تقویت ارتباط میان تئاتر و رسانه گفت: تبلیغ و معرفی آثار نمایشی در رسانه‌های مجازی و تصویری اهمیت بسیاری دارد. تجربه نشان داده است که جریان اطلاع‌رسانی و دیده‌شدن آثار در فضای مجازی و رسانه‌های تصویری می‌تواند مخاطبان را به سالن‌های تئاتر جذب کند.

وی با اشاره به ضرورت آشنایی بیشتر مردم با تئاتر تأمل‌برانگیز و اندیشه‌محور گفت: پیش از هر چیز باید زمینه انس و ارتباط مخاطبان با تئاتر را فراهم کنیم و سپس برای ایجاد جایگاه اختصاصی و مستمر این هنر در رسانه‌های مکتوب، مجازی و تصویری برنامه‌ریزی کنیم.

کاظم‌تبار با اشاره به زمان برگزاری بخش‌های پایانی جشنواره گفت: بخش‌های ملل و سردار آسمانی و بخش خیابانی از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ برگزار می‌شوند.