«الو، کارآگاه فینگیل؟ بفرمایید» کتاب جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که به قلم «حمید نوایی‌لواسانی» برای بچه‌های ١٢ سال به‌بالا یا گروه سنی نونگاه منتشر شده است.

«الو، کارآگاه فینگیل؟ بفرمایید» به کتابفروشی ها رسید

«الو، کارآگاه فینگیل؟ بفرمایید» به کتابفروشی ها رسید

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کارآگاه فینگیل شخصیت «داستان»‌ی نوجوانانه است که در فضایی طنزآمیز مخاطبانش را با حقوق شهروندی آشنا می‌کند.

فرزانه نوزاد باهوشی است که زبانش را تنها فرنوش خواهر بزرگ‌ترش می‌فهمد و با اَ دَ بَ دَ هایش گره‌گشای مشکلات اهالی محل است و پیشنهاد‌های خوبی به آنها ارایه می‌دهد.

نویسنده کتاب در بخشی از این داستان طنز نوجوانانه از زبان فرنوش آورده است: اوایل که من و فرزانه، تازه کار مشاوره حقوقی را شروع کرده بودیم، از کمک دوقلو‌ها و سه‌قلو‌ها خبری نبود و همه فکر می‌کردند برای‌شان فیلم بازی می‌کنیم و این بابا کمال و مامان آفاق هستند که مشکل آنها را حل می‌کنند...»

داستان جذاب این کارگاه نوزاد و نابغه از جدیدترین کتاب‌های حمید نوایی‌لواسانی است که در کارنامه‌اش آثار بسیاری در گونه‌های علمی، تخیلی، زیست محیطی و تاریخی مانند «ستاره‌ی لایکا»، «جنگ جهانی سوم»، «سایبانی برای زمین»، «خداحافظ عمو میر»، «پیشگو»، «منطقه‌ی صفر فضایی» و... به‌چشم می‌خورد.

این کتاب با تصویرگری «مهدی صادقی» در ١٨۴ صفحه و با شمارگان ۲ هزار نسخه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

این کتاب و دیگر آثار کانون پرورش فکری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کانون و سامانه فروش اینترنتی دی‌جی‌کانون به نشانی www.digikanoon.ir عرضه شده است.