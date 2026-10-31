نماینده ولی فقیه در گلستان، استاندار و فرمانده سپاه نینوا در پیامی مشترک از مردم همیشه در صحنه، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان تقدیر و تشکرکردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

استان گلستان مفتخر به تقدیم چهار هزار شهید در راه اسلام و انقلاب است، انسان‌هایی پاک و مخلص که در آزمون بزرگ الهی راه ایثار و از جان گذشتگی را برگزیدند و نام خود را در محاسبه الهی و حافظه ملی و دینی ملت ایران به نیکی جاودانه نمودند.

برگزاری باشکوه دومین کنگره ملی سرداران و چهار هزار شهید استان گلستان، فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و بازخوانی میراث گران‌سنگ آنان بود؛ رویدادی که جلوه‌ای ماندگار از وحدت، همدلی و وفاداری و تعلق خاطر مردم این خطه فارغ از مذهب، قومیت و ... به فرهنگ شهادت را به نمایش گذاشت.

این اقدام بزرگ فرهنگی، حاصل همت و همراهی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، نیرو‌های مسلح اعم از سپاه و ارتش، نیرو‌های امنیتی و انتظامی، دستگاه‌های اجرایی و مسئولین استانی، علما، روحانیون و ائمه جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، فرهنگیان، دانشگاهیان، هنرمندان، اصحاب رسانه و آحاد مردم شریف استان بود. همچنین حضور ارزشمند شخصیت‌های کشوری و لشکری و میهمانان گرامی، بر شکوه و وزانت این کنگره افزود.

استان گلستان به عنوان نماد همزیستی برادرانه و مسالمت آمیز اقوام و مذاهب و الگوی همدلی و وحدت اسلامی بار دیگر نشان داد که این اتحاد بی بدیل بر محور اسلام و ارزش‌های آن، ایران و تمامیت ارضی کشور و شهیدان و آرمان‌های آنان استمرار دارد و خون مقدس شهدا از مهم‌ترین مولفه‌های این اتحاد است. بی‌تردید، پاسداشت حقیقی خون شهیدان، در تداوم راه آنان، ترویج فرهنگ ایثار، خدمت صادقانه به مردم و خدا خواهی و حق طلبی معنا می‌یابد؛ رسالتی که امروز در استمرار آرمان‌ها و افکار بلند امام راحل و رهبر شهید رضوان الله علیهما با اتحاد و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بیش از پیش اهمیت دارد.

در پایان، از تمامی دست‌اندرکاران، خادمان و مشارکت‌کنندگان در برگزاری این کنگره و نیز مردم قدرشناس استان به ویژه خانواده معظم شهدا صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌نماییم.

از درگاه خداوند متعال، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی را برای امام راحل، رهبر شهید انقلاب و تمامی شهدای والامقام اسلام، انقلاب و دفاع مقدس، به‌ویژه چهار هزار شهید سرافراز استان گلستان مسئلت داریم و امیدواریم خداوند متعال همه ما را در پیمودن راه نورانی شهیدان و مسیر انقلاب اسلامی و خدمت خالصانه به مردم، موفق و سربلند بدارد.

سیدکاظم نورمفیدی

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان

علی‌اصغر طهماسبی

استاندار گلستان

سید موسی حسینی

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان

۱۴۰۵/۰۸/۰۹