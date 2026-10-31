به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اتاق اصناف مرکز استان گفت: این رزمایش با هدف ارزیابی آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم پخت و عرضه نان در شرایط بحرانی و هنگام قطع برق و گاز، امروز شنبه ۹ آبان برگزار می‌شود.

مصطفی پناباد افزود: در این رزمایش، ۱۲۰ واحد نانوایی به‌صورت آزمایشی با استفاده از موتور برق و سوخت جایگزین فعالیت می‌کنند تا میزان آمادگی تجهیزات و توان تولید نان در شرایط اضطراری سنجیده شود.

وی بررسی عملکرد مولدهای برق اضطراری، قابلیت دوگانه‌سوز بودن تجهیزات، میزان ذخیره سوخت جایگزین و زمان مورد نیاز برای تغییر منبع تأمین انرژی را از محورهای این رزمایش برشمرد.

پناباد ادامه داد: شناسایی نواقص زیرساختی نانوایی‌ها، بررسی استمرار تولید و عرضه نان و هماهنگی دستگاه‌های متولی برق، گاز و آبفا نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان خوزستان با اشاره به اهمیت تأمین نان به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی مردم گفت: اجرای این رزمایش با هدف جلوگیری از اختلال در تأمین نان شهروندان در شرایط بحرانی انجام می‌شود.

وی همچنین از اجرای گشت‌های مشترک بازرسی اصناف پس از این رزمایش خبر داد و افزود: فعالیت‌های نظارتی پس از پایان رزمایش نیز ادامه خواهد داشت.