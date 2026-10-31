به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،روز سوم مسابقات جهانی کشتی آزاد با حضور ۶ نماینده ایران روی تشک همراه است؛ روزی که سرنوشت تیم پژمان درستکار را تعیین می‌کند.

بعد از کسب ۲ مدال برنز در دو وزن نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان و جذابیت فوق العاده‌ای که به ویژه در وزن ۹۷ کیلوگرم، علاقه‌مندان به کشتی تجربه کردند، شاگردان پژمان درستکار در ۴ وزن دوم هم ۲ فینالیست داشتند: احمد جوان در ۶۱ کیلو و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلو. این دو کشتی گیر عصر امروز برای کسب مدال طلا روی تشک می‌روند؛ اگرچه در دو وزن ۷۰ و ۸۶ کیلوگرم ایران نماینده‌ای برای کسب مدال نخواهد داشت.

از سوی دیگر مسابقات مقدماتی ۴ وزن آخر هم از صبح امروز آغاز شده؛ جایی که میلاد والی زاده در ۵۷ کیلو، امیرمحمد یزدانی در ۷۴ کیلو، محمد نخودی در ۷۹ کیلو و امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلو روی تشک رفته‌اند.

با توجه به عملکرد فوق العاده آمریکایی‌ها در ۶ وزن اول و همچنین رقابت نزدیک ایران و روسیه، به نظر می‌رسد امروز سرنوشت سازترین روز کشتی ایران در مسابقات جهانی باشد؛ جایی که باید شاگردان درستکار جبران مافات روز‌های گذشته را کنند و از رقبای اصلی خود در جدول تیمی سبقت بگیرند.

امیرحسین فیروزپور در مرحله نیمه نهایی وزن ۹۲ کیلوگرم به مصاف ترنت هیدلی، مدافع عنوان قهرمانی از آمریکا رفت و با نتیجه ۸-۱۱ برابر این حریف شکست خورد تا به دیدار رده بندی راه پیدا کند و فینال را از دست بدهد.

والی زاده در شانس مجدد مسیر دشواری دارد. او در ابتدا در مقابل سگورا گرور از گواتمالا قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی باید با موتالیف از روسیه مبارزه کند و درصورت گذر از این حریف در رده بندی به مصاف اسلام بازرگانوف از آذربایجان می‌رود.

با صعود اسپنسر لی آمریکایی به فینال وزن ۵۷ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، میلاد والی‌زاده به گروه بازنده‌ها راه یافت و صبح فردا در دیدار شانس مجدد روی تشک خواهد رفت.

محمد نخودی در مرحله نیمه نهایی وزن ۷۹ کیلو به مصاف جبرئیل گادژیف از آذربایجان رفت و با ارائه یک کشتی برتر و مطمئن موفق شد با نتیجه ۹-۵ برابر این حریف به پیروزی برسد و سومین فینالیست ایران نام بگیرد.