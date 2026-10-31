به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ حسین امیدخواه گفت: در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا و پلیس امنیت عمومی بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند و هویت و محل اختفای متهم را شناسایی کردند.

وی افزود: متهم با هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی رودسر با بیان اینکه متهم ابتدا اتهام انتسابی را انکار کرد گفت : وی پس از مواجهه با مستندات پلیس به آن اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.