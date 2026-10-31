به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن تاوان با تشریح جزئیات اجرای طرح تعریض و بهسازی خیابان شهید کارکوب‌زاده آبادان، اعتبار این طرح را ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی با اشاره به چالش‌های اجرایی این طرح گفت: کم‌عرض بودن خیابان و تردد بالای خودروها در این مسیر، موجب شد پلیس راهنمایی و رانندگی با ورود ماشین‌آلات سنگین به محدوده طرح موافقت نکند.

معاون فنی و عمرانی سازمان عمران شهرداری آبادان افزود: به همین دلیل، ماشین‌آلات در خارج از شهر تخلیه و دپو شدند و انتقال تجهیزات به محل اجرای طرح و عملیات تسطیح زمین با استفاده از ماشین‌آلات کوچک‌تر و به‌صورت دستی انجام گرفت که زمان اجرای پروژه را افزایش داد.

تاوان با اشاره به محدوده اجرای این طرح ادامه داد: طرح تعریض و بهسازی این خیابان به طول یک‌هزار و ۵۰۰ متر، از ابتدای کلانتری ۱۳ تا دروازه اصلی پالایشگاه را شامل می‌شود و هم‌اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

وی ادامه داد: عملیات قلوه‌ریزی این مسیر طی دو هفته آینده به پایان می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود با اتمام عملیات آسفالت، خیابان شهید کارکوب‌زاده تا سه هفته آینده به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد.