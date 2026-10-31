به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در راستای ارتقای انضباط ترافیکی، پیشگیری از حوادث رانندگی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، مأموران پلیس راهور شهرستان طرح ویژه کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه را در پایان هفته اجرا کردند.

سرهنگ علی رحیمی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۳۶ دستگاه خودروی متخلف و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلفات رانندگی توقیف و با رانندگان آن‌ها برابر مقررات برخورد قانونی شد.

وی با اشاره به شناسایی هفت مورد رانندگی در حالت غیرطبیعی ادامه داد: رانندگان متخلف پس از اعمال قانون و انجام اقدامات قانونی، برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خرمشهر تأکید کرد: پلیس راهور با رانندگان متخلف و افرادی که با رفتارهای پرخطر، امنیت و آرامش ترافیکی جامعه را به خطر می‌اندازند، بدون اغماض و برابر قانون برخورد می‌کند.