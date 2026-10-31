مهلت ثبت‌نام در فراخوان جذب هیئت علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی که پیش از این تمدید شده بود، فردا به پایان می‌رسد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه این دانشگاه آمده ؛ تمامی متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی (ساجد) به نشانی sajed.iau.ir، برای تکمیل مدارک و اطلاعات مورد نیاز و انجام مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

با توجه به پایان مهلت ثبت‌نام در روز ۱۰ آبان‌، متقاضیان لازم است در فرصت باقی‌مانده فرایند ثبت‌نام و بارگذاری مدارک خود را در سامانه ساجد تکمیل کنند.