وزیر دارایی فرانسه، هشدار داد: اگر کسری بودجه مهار نشود، اقتصاد این کشور با بحران جدی روبه رو خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رولان لِسکور وضعیت اقتصاد فرانسه را «در حالت ایستایی و توقف» توصیف کرد و گفت: کشور به بودجه‌ای نیاز دارد که رشد اقتصادی را بازگرداند و اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند.

بدهی عمومی فرانسه طی سال‌های اخیر با رشد شدید رو‌به‌رو بوده و هم اکنون به حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده. هم زمان بر اساس آمار رسمی، اقتصاد فرانسه در سه ماهه سوم سال ۰.۱ (یک صدم درصد) کوچک شده و تورم سالانه نیز در ماه جاری میلادی به بالاترین رقم طی دو سال گذشته رسیده. در حالی که دولت مَکرون به دنبال کاهش هزینه‌های عمومی است، افزایش بودجه نظامی و کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین با انتقاد‌هایی روبه رو شده است.

سیاست‌های ریاضتی دولت مکرون موجب اعتراضات گسترده در این کشور طی دو ماه گذشته شده است. مکرون بحران قدرت خرید مردم فرانسه را ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، محاصره تنگه هرمز و افزایش شدید قیمت سوخت دانسته است.