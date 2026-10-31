به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سمانه خلف زاده در رثای رهبر شهید انقلاب و درباره پای کار بودن ملت مبعوث شعری سروده است.

شهامت را، صلابت را، مروّت را، رشادت را

به هر چشمی، به هر سویی، نشان دادی شجاعت را

هراسی نیست در قلبت از آن تهدید پوشالی

شبیه جَدّ خود هستی... بنازم این شباهت را

سرآغازی، سرانجامی، تو جانبازی، سرافرازی

که می‌سوزی و می‌سازی شکوه استقامت را

تمام عمر مانند شهیدان زندگی کردی

و معنا کرده‌ای گل واژه‌ی سرخ شهادت را

تو، هم‌پیمان عاشورا، ندا دادی به این دنیا

که سر را می‌دهیم امّا، محال است اینکه ذلت را...

منم سرباز جان بر کف، منم آماده‌ای در صف

اطاعت می‌کنم با خون خود امر ولایت را

علم بر دوش داری تا ظهور مهدی موعود

به پایان می‌رسانی‌ای علمدار! این رسالت را