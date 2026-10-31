آمار عملکرد درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد نسبت صدور پروانه کسب به درخواست‌های ثبت‌شده از ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷۶ درصد در هفت‌ماهه نخست امسال رسیده است؛ همچنین تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۹۱ هزار شناسه یکتا برای مجوزهای کاغذی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها و آغاز ثبت درخواست‌ها در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار درخواست جدید برای دریافت پروانه کسب در این درگاه ثبت شده که از این تعداد، یک میلیون و ۵۱۰ هزار پروانه کسب صادر شده است.

روند صدور پروانه‌های کسب در سال‌های گذشته بیانگر بهبود تدریجی نسبت صدور به درخواست است. در سال ۱۴۰۲، از مجموع ۷۵۷ هزار درخواست ثبت‌شده، ۴۰۰ هزار پروانه کسب صادر شد که نسبت صدور به درخواست را به ۵۲ درصد رساند. این رقم در سال ۱۴۰۳ با ثبت ۶۵۵ هزار درخواست و صدور ۴۱۵ هزار پروانه به ۶۳ درصد افزایش یافت.

در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود شرایط خاص اقتصادی و آغاز جنگ از ۹ اسفندماه، از مجموع ۵۴۱ هزار درخواست ثبت‌شده، ۴۰۶ هزار پروانه کسب صادر شد و نسبت صدور به درخواست به ۷۵ درصد رسید. این روند در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای که از ۳۷۲ هزار درخواست ثبت‌شده، ۲۸۵ هزار پروانه کسب به‌صورت عادی صادر شده و نسبت صدور به درخواست به ۷۶ درصد رسیده است.

مقایسه این آمار‌ها نشان می‌دهد شاخص صدور پروانه کسب به ازای درخواست‌های ثبت‌شده از سال ۱۴۰۲ تاکنون ۲۴ واحد درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر بهبود فرایند‌های صدور مجوز و افزایش احتمال دریافت پروانه کسب در فرایند ثبت درخواست باشد.

همچنین، از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها تاکنون حدود ۶۴۰ هزار درخواست رد شده، ۹۰ هزار درخواست با انصراف متقاضیان همراه بوده و ۱۰ هزار مجوز نیز ابطال شده است.

صدور بیش از ۲.۷ میلیون شناسه یکتا برای مجوز‌های کاغذی

یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی مجوز‌های صنفی، تبدیل پروانه‌های کسب کاغذی به مجوز‌های الکترونیکی و صدور شناسه یکتا برای آنهاست. در همین راستا، با همکاری مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های سراسر کشور و در اجرای تکلیف قانونی الکترونیکی‌سازی مجوزها، از اواسط سال ۱۴۰۲ تا پایان هفت‌ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۷۹۱ هزار شناسه یکتا برای مجوز‌های کاغذی صادر شده است.

این اقدام در راستای تکمیل فرایند الکترونیکی‌سازی مجوزها، ساماندهی اطلاعات پروانه‌های کسب و تسهیل دسترسی به اطلاعات مجوز‌های فعال در کشور انجام شده است.

خواروبارفروشی و پوشاک زنانه در صدر صدور پروانه‌های کسب

بررسی رسته‌های صنفی دارای بیشترین میزان صدور پروانه کسب نیز نشان می‌دهد فعالیت‌های مرتبط با خرده‌فروشی و خدمات عمومی سهم قابل‌توجهی از مجوز‌های صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند.

بر این اساس، رسته خرده‌فروشی خواروبار با ۶۴ هزار پروانه صادرشده در صدر قرار دارد و پس از آن خرده‌فروشی پوشاک زنانه با ۶۰ هزار پروانه قرار گرفته است. بنگاه‌های معاملات املاک و آرایشگری زنانه نیز هرکدام با ۴۸ هزار پروانه کسب، در جایگاه بعدی قرار دارند.

همچنین برای رسته سوپر مواد غذایی ۴۱ هزار، پیرایشگری مردانه ۲۶ هزار، خرازی ۲۲ هزار، خرده‌فروشی تلفن همراه ۲۱ هزار و کافی‌نت ۲۰ هزار پروانه کسب صادر شده است.

سهم ۳۲ درصدی زنان از پروانه‌های کسب صادرشده

آمار‌های صدور پروانه کسب به تفکیک جنسیت نیز حاکی از مشارکت قابل‌توجه زنان در فعالیت‌های اقتصادی و صنفی است. از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها تاکنون، ۴۹۳ هزار پروانه کسب برای زنان و یک میلیون و ۱۷ هزار پروانه برای مردان صادر شده است.

بر این اساس، زنان حدود ۳۲ درصد از مجموع پروانه‌های کسب صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده حضور فعال زنان در عرصه کسب‌وکار‌های صنفی و ظرفیت این بخش برای توسعه مشارکت اقتصادی آنان است.