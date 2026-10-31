در نشست شورای پدافند غیرعامل استان چهارمحال‌ و بختیاری با حضور برخط رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور راهکار‌های تقویت زیرساخت‌ها، تداوم خدمات عمومی و امنیت غذایی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در ارتباط برخط با این نشست گفت: امنیت غذایی و حمایت از زنجیره تأمین کالا‌های اساسی از مزرعه تا سفره، از اولویت‌های مهم پدافند غیرعامل است و باید برای استمرار تولید و تأمین نیاز‌های مردم برنامه‌ریزی شود.

سردار جلالی با اشاره به برنامه تجهیز حداقل ۴۰ درصد نانوایی‌های کشور به سوخت جایگزین افزود: استمرار فعالیت نانوایی‌ها و تأمین نان مورد نیاز مردم در شرایط مختلف از اهداف این طرح است.