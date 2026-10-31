شبکه‌های گوناگون رادیویی به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مجموعه‌ای از برنامه‌های مختلف را پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «کوله پشتی»، «زنگ تفریح»، «انقلاب دوم»، «پیام روز»، «تسخیر لانه شیطان» و «ایران قهرمان»، از جمله برنامه های است که از شبکه های مختلف رادیویی پخش می شود.

رادیو ایران، کالبدشکافی مستند سه واقعه تاریخی انقلاب

احمد الهی‌قلی، مدیر گروه سیاسی رادیو ایران، در تشریح محور‌های برنامه «یک روز، سه روایت» گفت: این اثر رادیویی با نگاهی مستند و تحلیلی، سه رویداد سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب شامل تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی را بازخوانی می‌کند.

الهی افزود: بهره‌گیری از اسناد معتبر، گفت‌و‌گو با کارشناسان و پخش گزارش‌های میدانی، از بخش‌های محوری این ویژه‌برنامه است تا ابعاد گوناگون استکبارستیزی برای نسل جوان تبیین شود.

رادیو معارف، روایت میدانی از نوجوانان خط‌شکن دفاع مقدس

اعظم ایرانی تهیه‌کننده «کوله‌پشتی» با اشاره به محور‌های محتوایی این ویژه‌برنامه افزود: با تمرکز بر نقش نوجوانان در رویداد‌های مهم تاریخی و تحولات معاصر، به بررسی زمینه‌های تربیت نسلی می‌پردازیم که در عرصه‌های مختلف دفاع و مقاومت نقش‌آفرینی کرده‌اند. در این برنامه، نقش نوجوانان، در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه موردتوجه قرار می‌گیرد و به شهدای نوجوان و جوانانی که در این رویداد‌ها حضور داشته‌اند، پرداخته می‌شود.

رادیو سلامت، پیوند خلاقانه رادیو و مدرسه

محمد یوسفی، مسئول فضای مجازی و روابط‌عمومی‌شبکه رادیویی سلامت، با اشاره به رویکرد نوآورانه این شبکه در حوزه آموزش سلامت به کودکان، از برنامه «زنگ تفریح» به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین پروژه‌های تعاملی و آموزشی این رسانه یاد کرد. وی در تشریح جزئیات این برنامه گفت: «برنامه «زنگ تفریح»، فراتر از یک تولید رادیویی صرف، یک مأموریت آموزشی است که شنبه تا چهارشنبه، هرروز ساعت ۸:۵۰، دقیقاً هم‌زمان با زمان استراحت دانش‌آموزان در حیاط مدارس ابتدایی دولتی سراسر کشور طنین‌انداز می‌شود.

رادیو فرهنگ، پاسخ مستند به کارنامه دخالت‌های واشنگتن

اسماعیل شامانیان، تهیه‌کننده و سردبیر برنامه «انقلاب دوم»، با اشاره به ضرورت پاسخگویی مستند به پرسش‌های نسل جوان گفت: در این برنامه با تکیه‌بر اسناد تاریخی، کارنامه دخالت‌های واشنگتن از کودتای ۲۸ مرداد تا توطئه‌های پس از انقلاب بررسی می‌شود تا آشکار شود که استکبارستیزی واکنشی عقلانی به دهه‌ها خصومت علیه منافع ملی است. این ویژه‌برنامه به کارشناسی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین کشوری، مدرس دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس علوم دینی با اجرای تیمور کوشکی پخش می‌شود.

رادیو نمایش، «نسل پنجم» و بررسی سه رویداد تاریخی ۱۳ آبان

رضا گل‌سوسن، مدیر گروه برنامه‌های مستند و ترکیبی رادیو نمایش، با اشاره به اهمیت سیزدهم آبان در حافظه تاریخی ملت ایران گفت: این روز با سه رویداد مهم تاریخی، شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار شماری از دانش‌آموزان و معترضان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ پیوند خورده است. این موضوعات در برنامه «نسل پنجم» با حضور کارشناسان این حوزه به‌اختصار بررسی می‌شوند.

رادیو پیام، تصویری روشن از دانش‌آموز پرسشگر ایرانی

آرمان ستوده، مدیر پخش و نظارت رادیو پیام گفت: «پیام روز»، با محوریت بازخوانی مستند وقایع ۱۳آبان، تسخیر لانه جاسوسی و با تمرکز بر آگاهی تاریخی نسل جوان، می‌کوشد تصویری روشن از نقش دانش‌آموز در آینده کشور ارائه دهد. وی درباره رویکرد این برنامه گفت: هدف ما معرفی دانش‌آموز ایرانی به‌عنوان عنصری پرسشگر، آگاه و آینده‌ساز است؛ به‌گونه‌ای که با درک صحیح از تاریخ، موضع روشنی در برابر استکبار اتخاذ کند.

رادیو گفت‌و‌گو، ابعاد استقلال‌طلبی نسل آینده‌ساز کشور

سیدمیثم کطاییان، مدیر گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفت‌و‌گو، با اشاره به اهمیت ۱۳آبان، گفت: دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور، نقش مهمی در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در جامعه دارند.

وی افزود: برنامه «رودررو» با محوریت روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، به بازخوانی و تبیین پیام‌های تاریخی ۱۳ آبان، بررسی ریشه‌ها و ابعاد مبارزه با استکبار و تبیین نقش دانش‌آموزان و نسل جوان در حفظ استقلال و پیشرفت کشور می‌پردازد.

رادیو تهران، پیوند امواج رسانه با خیابان‌های پایتخت

رادیو تهران از محل لانه جاسوسی سابق آمریکا، تاریخ را به تحولات امروز پیوند می‌زند و با ارتباط زنده با راهپیمایی پایتخت و شهرستان‌های استان تهران، روایتگر صدای مردم خواهد بود. محمدرضا پاکزادیان، تهیه‌کننده این ویژه‌برنامه گفت: «هنوز ۱۳ آبان» فرصتی برای بازخوانی مستند این مناسبت تاریخی و بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی و انسانی تحولات اخیر است.

وی افزود: در این برنامه ضمن مرور واقعه تسخیر سفارت آمریکا، پیامد‌های جنگ اخیر، تجربه مردم از مقاومت و اهمیت همبستگی ملی بررسی می‌شود.

رادیو جوان، تحلیل تحولات منطقه در لانه جاسوسی

علیرضا مبینی، مدیر گروه فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو جوان گفت: ویژه‌برنامه «تسخیر لانه شیطان» با هدف بررسی ابعاد مختلف روز دانش‌آموز و تبیین اهمیت تاریخی و اجتماعی ۱۳ آبان طراحی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت پرداختن به این مناسبت در شرایط کنونی و با توجه به تحولات اخیر منطقه افزود: با در نظر گرفتن حساسیت روز‌های پیش رو، تلاش کرده‌ایم این موضوع را در اولویت رویکرد برنامه قرار دهیم و ابعاد مختلف آن را برای مخاطبان تبیین کنیم. پرداختن به مناسبت‌هایی همچون ۱۳ آبان می‌تواند زمینه همراهی بیشتر نسل جوان با ارزش‌ها و اولویت‌های انقلاب اسلامی را فراهم کند.

رادیو ورزش، روایت ایستادگی شهدای ورزشکار در میدان

صدف سبحانی، تهیه‌کننده برنامه «ایران قهرمان» گفت: این برنامه با نگاهی نو، پیوند عمیق میان ورزش، قهرمانی و روحیه استکبارستیزی ملت ایران را روایت می‌کند. امسال این برنامه نگاهی بسیار ویژه‌تر به نسل نوجوان و دانش‌آموز دارد و یاد و خاطره شهدای دانش‌آموزی را که در میادین ورزشی و هنگام بازی و ورزش به شهادت رسیده‌اند، ازجمله شهدای ورزشگاه لامرد و دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه را گرامی می‌دارد.

وی افزود: بخش ویژه‌ای از «ایران قهرمان» به افتخارآفرینی بانوان ورزشکار ایرانی اختصاص دارد که با حفظ هویت دینی و ملی، نماد مقاومت‌اند.

رادیو صبا، معرفی قهرمانان ماندگار به نسل نوجوان

مژگان فرزین، تهیه‌کننده برنامه «نشان افتخار»، با اشاره به اهمیت معرفی چهره‌های افتخارآفرین کشور گفت: بازخوانی زندگی و دستاورد‌های مفاخر و قهرمانان ملی، فرصتی برای آشنایی نسل جوان با الگو‌هایی است که با دانش، تلاش و فداکاری، نام خود را در تاریخ ایران ماندگار کرده‌اند.

وی همچنین معرفی شهدای دانش‌آموز را در انتقال ارزش‌هایی همچون شجاعت، وطن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری به نسل نوجوان مؤثر دانست و بر اهمیت روایت زندگی این قهرمانان برای نسل امروز تأکید کرد.

رادیو اقتصاد، «رهیافت» و بررسی تحریم‌ها

«رهیافت»، با بررسی ابعاد انسانی و اقتصادی تحریم‌ها، به تبیین تأثیر این محدودیت‌ها بر زندگی مردم و دسترسی آنان به نیاز‌های اساسی می‌پردازد. در این برنامه، تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بشر بررسی شده و پیامد‌های آن برای معیشت، سلامت و حقوق بنیادین انسان‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.