­رئیس خانه معدن ایران با اشاره به دستاورد‌های نمایشگاه معدن و صنایع معدنی گفت: آنچه امروز در نمایشگاه مشاهده می‌شود، در کنار دستاورد‌های امیدوارکننده، نیاز‌ها و کمبود‌های زنجیره تولید در بخش معدن کشور را نیز پررنگ‌تر کرده است.

محمدرضا بهرامن در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما افزود: یکی از نکات قابل توجه، گسترش بومی‌سازی در بخش‌های مختلف زنجیره معدن است؛ به‌گونه‌ای که امروز بخشی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود و ظرفیت توسعه ساخت داخل در بخش‌های پیشرفته‌تر نیز وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به توجیه اقتصادی در بومی‌سازی تجهیزات معدنی گفت: قرار نیست تمام اجزای یک دستگاه یا ماشین‌آلات به‌صورت کامل در داخل ساخته شود؛ بلکه باید با بررسی اقتصادی، بخش‌هایی که امکان ساخت داخل دارند شناسایی و برای داخلی‌سازی آنها برنامه‌ریزی شود.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: امروز نیاز‌های صنعت معدن به‌تدریج به سمت تولیدکنندگان داخلی هدایت می‌شود و نمونه‌های موفقی از این روند، از جمله در تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در بخش طلا، قابل مشاهده است.