

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ جونا موانگی در نخستین نشست ملی کشاورزی با قاره افریقا که از صبح امروز شنبه ۹ آبان در تهران آغاز شد، گسترش همکاری‌های اقتصادی فعالان بخش‌های مختلف کشاورزی و بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و ارائه‌دهندگان فناوری ایرانی را زمینه ساز افزایش ظرفیت تولید و بهبود رفاه کشاورزان در هر دو کشور خواند و از فعالان اقتصادی ایران دعوت کرد از فرصت‌های موجود بهره ببرند.

سفیر کنیا با اشاره به سهم ۲۳ درصدی بخش کشاورزی از اقتصاد کنیا و توان صادراتی این کشور، توسعه همکاری و مشارکت شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های فرآوری، فناوری‌های نوین آبیاری، لجستیک و خدمات بیمه‌ای را خواستار شد و با استناد به داده‌های اداره ملی آمار کنیا، اظهار داشت که بخش‌های کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات با احتساب قیمت‌های سال ۲۰۲۵، حدود ۲۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کنیا را تشکیل می‌دهند.

موانگی با برشمردن محصولات صادراتی کشاورزی نظیر چای، قهوه، محصولات باغبانی، گل‌های شاخه‌بریده و فرآورده‌های دامی، به آمار‌های صادراتی این کشور اشاره کرد و افزود: صادرات چای کنیا در سال ۲۰۲۴ به ۶۰۰ میلیون کیلوگرم رسید و صادرات محصولات باغبانی تازه در سال ۲۰۲۵، حدود ۱.۲ میلیارد دلار درآمدزایی برای این کشور داشته است.

سفیر کنیا با تأکید بر اینکه ظرفیت تولید به‌تنهایی منجر به موفقیت تجاری نمی‌شود، توسعه «تأمین مالی به‌موقع و مقرون‌به‌صرفه» را ضروری دانست و ابزار‌های مالی نظیر لیزینگ برای تجهیزات آبیاری و سردخانه‌ها و همچنین توسعه خدمات مالی دیجیتال را از پیش‌نیاز‌های توسعه زنجیره ارزش کشاورزی برشمرد.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های تجاری گذشته، بر اهمیت مدیریت ریسک از طریق «بیمه محصولات زراعی و دامی» و «بیمه محموله‌ها» تأکید کرد و افزود: شفاف‌سازی سازوکار‌های پرداخت، مدیریت نوسانات ارزی و پیش‌بینی روش‌های حل اختلاف، از عوامل کلیدی برای افزایش اعتماد میان صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور خواهد بود.

موانگی برای تبدیل گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک به نتایج اقتصادی، پنج محور عملیاتی «تقویت تجارت محصولات استراتژیک: به‌ویژه چای و قهوه»؛ «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پس از برداشت: شامل فرآوری، بسته‌بندی و انبارداری مدرن»؛ «توسعه فناوری‌های نوین: به‌ویژه مدیریت آب، سیستم‌های آبیاری و ماشین‌آلات کشاورزی»؛ «ایجاد کانال‌های فنی و مقرراتی: جهت شناسایی محصولات اولویت‌دار و رفع موانع اداری»؛ و «تأسیس سازوکار‌های پیگیری: ایجاد ارتباط مستمر میان مؤسسات مالی، بیمه‌ای و صادرکنندگان دو کشور» را به طرف ایرانی پیشنهاد کرد.

نخستین نشست ملی کشاورزی با قاره افریقا با حضور سفرا و نمایندگان ۱۵ کشور افریقایی امروز در تهران آغاز شد.