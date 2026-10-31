معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ از اجرای مسیر ویژه تردد موتورسیکلت در حاشیه شمالی رویکرد غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) مقابل بیمارستان شهید رجایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد حاجی‌ حسینی با اشاره به ضرورت تامین تسهیلات لازم برای تردد امن راکبان‌موتورسیکلت در منطقه گفت: در راستای ایمن‌ سازی و بهبود تسهیلات عبور و مرور برای موتورسیکلت سواران، طرح‌ احداث مسیر ویژه جداشده و محافظت شده موتورسیکلت اجرا شد.

حاجی حسینی افزود: این اقدام پس از بررسی‌ کارشناسی و با هدف کاهش تعارضات حرکتی موتورسیکلت و خودروها، افزایش ایمنی، روان‌ سازی تردد و تامین تسهیلات ترافیکی برای شهروندان صورت پذیرفت و با اجرای این‌ طرح امنیت تردد راکبان موتورسیکلت بیش از پیش تامین خواهد شد.

معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ خاطرنشان کرد: تسهیل تردد شهروندان و عابران پیاده و ارتقای ایمنی ترافیک از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه است و اجرای اقدامات به صورت مستمر دنبال خواهد شد.