دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، از افزایش ۳ برابری هنرمندان و فعالان حوزه صنعت مد و لباس در دوره جاری این جشنواره خبر داد و از تمدید مهلت ارسال آثار بر اساس درخواست هنرمندان خبر داد.

محسن گرجی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: آثار واصله به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، نسبت به دوره گذشته با رشد ۳۰۰ درصدی همراه بوده است. این افزایش چشمگیر، نشان‌دهنده استقبال گسترده هنرمندان، ویژند‌ها و فعالان حوزه صنعت مد و لباس از این جشنواره است.

دبیر جشنواره با اشاره به درخواست‌های مکرر هنرمندان برای افزایش فرصت ارسال آثار، اعلام کرد: با توجه به این اقبال گسترده و برای فراهم آوردن فرصت بیشتر جهت تکمیل آثار، مهلت ارسال آثار به چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با شعار «کشف ایران» تا ۱۵ آبان ماه تمدید شد.

وی در ادامه افزود: در جشنواره سیزدهمین دوره، ۸۰۰ هنرمند با ارسال مجموعا یک هزار و ۳۰۰ مجموعه در بخش‌های مختلف، در این رویداد مشارکت داشتند. اما در دوره چهاردهم، شاهد مشارکت ۲ هزار و ۴۰۰ نفر هستیم که این خود نشان‌دهنده جهش قابل توجه در سطح مشارکت هنرمندان است.

گرجی همچنین از سیاست تمرکززدایی و ایجاد دبیرخانه‌های استانی یاد کرد و گفت: یکی از دستاورد‌های مهم امسال، فعال شدن دبیرخانه‌های استانی است که منجر به مشارکت گسترده شهرستان‌ها و استان‌های مختلف شده است. اگرچه تهران همواره یکی از قطب‌های اصلی ارسال آثار بوده است، اما اکنون شاهد تغییر در نقش پیشتاز‌ها هستیم. برای مثال، بر اساس آمار‌های اولیه، استان گلستان با ارسال حدود ۳۰۰ اثر، در حال حاضر در جایگاه پیشتاز مشارکت قرار دارد که این اتفاق بسیار مثبت و امیدوارکننده است.