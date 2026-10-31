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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه باید بهگونهای با دشمن برخورد شود که هیچگونه تصوری مبنی بر بیپاسخ ماندن اقداماتش نداشته باشد، گفت: باید با ضربات مؤثر، دشمن را از ماندن در منطقه ناامید کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل کوثری با اشاره به دستورات فرمانده معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمنان، گفت: رهبر معظم انقلاب با تکیه بر اطلاعات دقیق و در چارچوب سیاستها و راهبردهای کلانی که در امتداد مسیر امام شهیدمان قرار دارد، مسائل را به مسئولان و فرماندهان راهنمایی و ابلاغ میکنند تا با دقت، اقتدار و صلابت بیشتری وظایف خود را دنبال کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در صورت بروز کوچکترین اقدام از سوی دشمن، پاسخ جمهوری اسلامی ایران باید سریع، قاطع و شدیدتر از گذشته باشد تا دشمن بهروشنی دریابد که در برابر اقدامات خصمانهاش با هیچگونه مماشات و اغماضی مواجه نخواهد شد.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید بهگونهای با دشمن برخورد شود که هیچگونه تصوری مبنی بر بیپاسخ ماندن اقداماتش نداشته باشد، تصریح کرد: همچنین لازم است با انجام اقدامات موثر و وارد کردن ضربات اساسی به دشمن، زمینه ناامیدی آن از ادامه حضور در منطقه فراهم شود و بساط حضور نامشروعش از منطقه برچیده شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز باید بانک اهداف مادی و غیرمادی خود از دشمن را بهصورت مستمر و متناسب با آخرین تحولات و اطلاعات روز بهروزرسانی کنند تا فرماندهان نظامی در صورت هرگونه تجاوز احتمالی از سوی دشمن آمریکایی-صهیونی، بتوانند اهداف نظامی خود را به صورت دقیق انتخاب کنند ضمن اینکه داشتن یک بانک اهداف کامل به خودی خود باعث بازدارندگی خواهد شد.