به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل کوثری با اشاره به دستورات فرمانده معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمنان، گفت: رهبر معظم انقلاب با تکیه بر اطلاعات دقیق و در چارچوب سیاست‌ها و راهبرد‌های کلانی که در امتداد مسیر امام شهیدمان قرار دارد، مسائل را به مسئولان و فرماندهان راهنمایی و ابلاغ می‌کنند تا با دقت، اقتدار و صلابت بیشتری وظایف خود را دنبال کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در صورت بروز کوچک‌ترین اقدام از سوی دشمن، پاسخ جمهوری اسلامی ایران باید سریع، قاطع و شدیدتر از گذشته باشد تا دشمن به‌روشنی دریابد که در برابر اقدامات خصمانه‌اش با هیچ‌گونه مماشات و اغماضی مواجه نخواهد شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید به‌گونه‌ای با دشمن برخورد شود که هیچ‌گونه تصوری مبنی بر بی‌پاسخ ماندن اقداماتش نداشته باشد، تصریح کرد: همچنین لازم است با انجام اقدامات موثر و وارد کردن ضربات اساسی به دشمن، زمینه ناامیدی آن از ادامه حضور در منطقه فراهم شود و بساط حضور نامشروعش از منطقه برچیده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز باید بانک اهداف مادی و غیرمادی خود از دشمن را به‌صورت مستمر و متناسب با آخرین تحولات و اطلاعات روز به‌روزرسانی کنند تا فرماندهان نظامی در صورت هرگونه تجاوز احتمالی از سوی دشمن آمریکایی-صهیونی، بتوانند اهداف نظامی خود را به صورت دقیق انتخاب کنند ضمن اینکه داشتن یک بانک اهداف کامل به خودی خود باعث بازدارندگی خواهد شد.