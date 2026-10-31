عملیات مرمت اضطراری درِ چوبی تاریخی باغ‌موزه چهلستون اصفهان، متعلق به دوره قاجار تا پهلوی، پس از هشت سال بدون مرمت، به همت مرمتگران اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر پایگاه میراث جهانی باغ‌موزه چهلستون اصفهان گفت: این درب تاریخی از ۸ سال پیش که آخرین مرمت بر روی آن اجرا شده بود تاکنون مورد مرمت قرار نگرفته بود.

مصطفی هادی پور ادامه داد: پس از بررسی و هماهنگی کارشناسان و شورای فنی پایگاه میراث جهانی باغ‌موزه چهلستون، عملیات مرمت این در چوبی تاریخی بدست مرمتگران گروه امانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: این عملیات مرمتی اضطراری شامل تمیزکاری اولیه، غبارزدائی، حذف آثار آلاینده، اجرای سمباده نرم، حذف رنگ‌های الحاقی و قدیمی، لغت‌ها، استحکام‌بخشی گل‌میخ‌های آسیب‌دیده و درنهایت ۲ نوبت روغن‌کاری کامل در بوده است که امروز به اتمام رسید.

وی بیان کرد: این عملیات مرمتی و اضطراری، عملیات اولیه بوده، بطوریکه عملیات جامع مرمت در چوبی ضلع شمالی باغ‌موزه چهلستون به‌زودی و پس از تأمین اعتبارات لازم، شامل عملیات مرمت و استحکام‌بخشی سازه چوبی، استحکام‌بخشی و مرمت کام و زبانه‌ها و میخک‌های درب، مرمت تزئینات، قطرکشی و شاسی کشی‌های درب، رسوب‌زدایی و آسیب زدایی تزئینات فلزی به‌زودی آغاز خواهد شد.

کاخ چهل ستون به مساحت ۶۷۰۰۰ مترمربع از بنا‌های تاریخی اصفهان یکی از نمونه باغ کاخ‌های سلطنتی به جا مانده از دوره صفوی در این شهر است که به شماره ثبت ۱۰۸ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

کاخ چهل ستون، ۲۰ ستون دارد و در اصل دارای یک ایوان اصلی و بزرگی است.

این مجموعه همزمان با ۹ باغ ایرانی در سال ۱۳۹۰ به ثبت یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) رسید.