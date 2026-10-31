مرحله سوم و پایانی سی‌امین دوره لیگ دوومیدانی، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آبان به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سی‌امین دوره لیگ دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور که از ۱۵ مهر با برگزاری مرحله نخست در تهران آغاز شد، پس از برگزاری مرحله دوم به میزبانی استان گلستان در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مهر، اکنون به ایستگاه پایانی خود رسیده است.

در مرحله سوم این رقابت‌ها، تیم‌های شرکت‌کننده در بخش زنان و مردان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برای کسب امتیازات نهایی و تعیین جایگاه خود از چهارشنبه ۱۳ آبان در جدول رده‌بندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

با پایان رقابت‌های سه‌روزه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران، پرونده سی‌امین دوره لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور بسته خواهد شد و تیم‌های برتر این دوره بر اساس مجموع امتیازات کسب‌شده در سه مرحله معرفی می‌شوند.