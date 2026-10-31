به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به قرار گرفتن این استانداری در سطح عالی ارزیابی وزارت کشور، افزود: شناسایی و رفع نقاط ضعف و تقویت نظام اطلاع‌رسانی و تبیین عملکرد دستگاه‌ها برای مردم در دستورکار باشد.

وی همچنین با اشاره به سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان، از قول مساعد برای جبران عقب‌ماندگی‌ها خبر داده و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بانک‌ها و سایر منابع برای تکمیل پروژه‌های مهم، همدلی دستگاه‌ها و کنار گذاشتن منافع فردی در برابر منافع عمومی، لازمه پیشرفت آذربایجان‌غربی است.

استاندار آذربایجان‌غربی احیای ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری را نیز از اولویت‌های توسعه استان برشمرده و افزود: ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و میدان امام و پیگیری برای بازگشت مجموعه گردشگری حسنلو به فهرست ثبت جهانی و تکمیل زیرساخت‌های آن به صورت جدی دنبال می‌شود.

رحمانی همچنین منطقه آزاد، روستاها، مناطق گردشگری، دریاچه ارومیه و تالاب‌ها را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان دانسته و اضافه کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب از این فرصت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد درآمد و رونق اقتصادی استفاده کرد.

وی در پایان بر اجرای طرح جامع مرز و ثبت برند انگور و سماق در سردشت، تکمیل مسیر پیرانشهر به سردشت و پیگیری بازگشایی مرز چالدران تأکید کرده و افزود: در تمام تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها باید مردم محور باشند و منافع آنان در اولویت قرار گیرد.