استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای تأکید کرده و گفت: منابع حاصل از نشان‌دار کردن پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که بیشترین اثربخشی را در تکمیل طرح‌های مهم و رفع نیاز‌های استان داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به قرار گرفتن این استانداری در سطح عالی ارزیابی وزارت کشور، افزود: شناسایی و رفع نقاط ضعف و تقویت نظام اطلاع‌رسانی و تبیین عملکرد دستگاه‌ها برای مردم در دستورکار باشد.

وی همچنین با اشاره به سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان، از قول مساعد برای جبران عقب‌ماندگی‌ها خبر داده و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بانک‌ها و سایر منابع برای تکمیل پروژه‌های مهم، همدلی دستگاه‌ها و کنار گذاشتن منافع فردی در برابر منافع عمومی، لازمه پیشرفت آذربایجان‌غربی است.

استاندار آذربایجان‌غربی احیای ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری را نیز از اولویت‌های توسعه استان برشمرده و افزود: ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و میدان امام و پیگیری برای بازگشت مجموعه گردشگری حسنلو به فهرست ثبت جهانی و تکمیل زیرساخت‌های آن به صورت جدی دنبال می‌شود.

رحمانی همچنین منطقه آزاد، روستاها، مناطق گردشگری، دریاچه ارومیه و تالاب‌ها را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان دانسته و اضافه کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب از این فرصت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد درآمد و رونق اقتصادی استفاده کرد.

وی در پایان بر اجرای طرح جامع مرز و ثبت برند انگور و سماق در سردشت، تکمیل مسیر پیرانشهر به سردشت و پیگیری بازگشایی مرز چالدران تأکید کرده و افزود: در تمام تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها باید مردم محور باشند و منافع آنان در اولویت قرار گیرد.