رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کسب یک نشان موجب خلق امید و اعتماد به نفس در یک نسل و حرکت هزاران جوان می‌شود.

رنجبر: کسب یک نشان موجب خلق امید و اعتماد به نفس در یک نسل می‌شود

رنجبر: کسب یک نشان موجب خلق امید و اعتماد به نفس در یک نسل می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در آیین تجلیل از دانشجویان مدال آور و اعضای افتخارآفرین باشگاه فرهنگی ورزشی این دانشگاه در بازی‌های آسیایی ناگویا_ژاپن و مسابقه کشتی امید‌های جهان در لاس وگاس با اشاره به روایت اراده‌ها از دانشجویان این دانشگاه در بازی‌های آسیایی گفت: طبق پیام رهبر معظم انقلاب در تلاش هستیم از علوم پایه تا نخبگی با حمایت از فرزندان عزیزمان به قله‌های برتر برسیم و معرف دانشگاه آزاد باشیم دانشگاهی که با تقدیم ۲۶۳ شهید بر پای آرمان‌های ایران ایستادیم.

وی افزود: سال گذشته از دانشگاه‌های برتر جهان بودیم و امسال رتبه ۹۰ را نیز کسب کردیم.

رنجبر با اشاره به همت جوانان گفت: این پیروزی مبارزه با خویشتن بود که نه فقط شما دانشجویان بلکه والدین شما نیز سهیم بودند.

وی تاکید کرد: موضوع تنها مدال و تحلیل یک آیبن نیست بلکه صبوری، امید، ایستادگی و اراده شما سکوی پیروزی بر خویشتن است.

بیژن رنجبر با نگاه به مفهوم انرژی گفت: کیفیت، نحوه انتقال و اینکه چگونه به کار مفید تبدیل کردن دغدغه است شبیه به همین استعداد شما جوانان، اما در این بین انضباط، دانش و مدیریت انرژی آن موضوعیست که حائز اهمیت است.

وی افزود: انسان برای ادامه حیات با محیط تبادل انرژی می‌کند و زندگی در تعامل با محیط معنا پیدا می‌کند و شما دانشجویان افتخار آفرین همان انرژی هستید.

رنجبر با اشاره به ورزش و نگاه فرهنگی _ تمدنی گفت: یک مدال که کسب می‌شود امید و اعتماد به نفس در یک نسل را خلق می‌کند و در نهایت موجب حرکت هزاران جوان می‌شود.

ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: هنر حفظ تمرکز و استقلال از خصلت‌های شما ورزشکاران است و باید آن را به هم نوعان خود منتقل کنید چرا که حفظ آرامش و بازگشت امید است که به جوانان و زندگی معنا می‌بخشد.

وی افزود: میان دانشگاه و ورزش پیوند‌های عمیقی وجود دارد کههمین پیوند هاست که مسبب رسیدن به رکورد‌های جهانی و ممکن کردن بسیاری از غیرممکن‌ها می‌شود.

در ادامه این آیین رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به دستاورد‌های ۵۰ هزار دانشجو در رشته‌های ورزشی گفت: ۶۸۰ متخصص در حوزه ورزش داریم که در همراهی با تیم‌های ورزشی پیوندی عمیق در این زمینه هستند.

امیر عباس لشگری افزود:از ۱۶ تیم؛ ۹ تیم قهرمان و ۳ تیم نایب قهرمانی داشتیم.

وی تصریح کرد: دانشجویان با کسب موفقیت‌های ورزشی برای دانشگاه افتخار آفرین بودند.

لشگری گفت: دانشجویان ما با کسب ۵۲ مدال در رشته‌های تیمی به موفقیت رسیدند که از این تعداد ۱۹ مدال طلا سهم دانشجویان بود.

وی افزود: در کشتی ازاد و فرنگی مجموعا ۱۴ مدال کسب کردیم و دو کشتی گیر در رشته فرنگی و یک کشتی گیر در بخش آزاد به موفقیت رسیدند.

رئیس مرکز تربیت بدنی دانشگاه ازاد اسلامی با اشاره به موفقیت بدست آمده گفت: از اولین سازمان‌هایی هستیم که تقدیر و قدردانی را در قالب یک آیین برگزار کردیم.

در پایان فرزاد جهان بین معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جنگ ۱۲ روز و جنگ رمضان گفت: دانشجویان ما با وجود تمام سختی‌ها موفق به کسب مدال‌های افتخار آفرین شدند، فرزندانی که شخصیت والای آنها مسبب افتخار غرور ایران و ایرانی شد.



وی گفت: دانشگاه ازاد تنها یک باشگاه ورزشی ایجاد نکرده است بلکه خالق یک زیست بوم شده است و علیرضا دبیر افتخار آفرین کشتی ما به این موضوع اذعان داشته.

جهان بین افزود: از ۲۱ تیم باشگاهی این دانشگاه، ۱۳ تیم در رتبه اول و در لیگ‌های مختلف موفق به کسب مراتب گسترده‌ای شدند.

وی تصریح کرد: از ۳۳ نفر دانشجوی منتخب امروز ما بیش از ۱۰ نفر از این دانشگاه بودند.

جهان بین گفت: مقرر شد که امروز به افتخار آفرینان طلا ۲۰۰ میلیون، نقره ۱۵۰ میلیون و افتخار آفرینان برنز ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: همچنین افتخارآفرینان در رشته‌های المپیک و پاراالمپیک و اسیایی می‌توانند دو ترم شهریه خود را با کسر شهریه از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد، ادامه تحصیل بدهند.

این آیین با حضور مسئولان دانشگاه ازاد اسلامی و دانشجویان برتر در حوزه‌های مختلف ورزش تجلیل شد.