در آستانه فرارسیدن سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، رادیو سلامت مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌ها را با محوریت استکبارستیزی و تقویت هویت نسل جوان پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «زنگ تفریح» به تهیه‌کنندگی نازیلا نظمی و کاری از گروه فضای مجازی رادیو سلامت، از ۹ تا ۱۳ آبان‌، ساعت ۰۸:۵۰ و ۱۳:۵۰، با محوریت «روز دانش‌آموز» پخش می‌شود.

«برگی از تاریخ» نیز از ۹ تا ۱۳ آبان‌، ساعت ۱۴:۳۰ و ۰۸:۴۰، روایتی پیرامون خط پیوسته دشمنی آمریکا با ملت ایران و جنایت‌های آن در ایران و جهان ارائه می‌دهد که کاری از گروه فضای مجازی رادیو سلامت است.

برنامه «به روایت سفیران سلامت» در ۱۴ و ۱۵ آبان‌ ساعت ۰۹:۰۵، به حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در تجمع‌های شبانه و ایستادگی نسل جوان در برابر زورگویی‌های آمریکا می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی نازیلا نظمی و کاری از گروه فضای مجازی رادیو سلامت است.

برنامه «افق روشن» کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت، در ۱۳ و ۱۴ آبان‌ ساعت ۱۲:۳۰ و ۲۰:۳۰، به نقش جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب با توجه به منویات رهبر شهید انقلاب می‌پردازد.

«نوبت تاریخ» ۱۳ آبان‌ساعت ۰۶:۱۰ و ۱۵:۵۵، مناسبت‌های تاریخی این روز را بررسی می‌کند، از تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ تا یورش مأموران رژیم پهلوی به دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷، روز دانش‌آموز، تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی.

برنامه «به زندگی سلام کن» ۱۳ آبان‌ ساعت ۰۶:۳۰، به صورت زنده، با اختصاص بخشی به موضوع استکبارستیزی، تعمیق باور عمومی به دشمنی تاریخی آمریکا با ملت ایران، تحریم‌های دارویی و لزوم مقاومت پخش می‌شود.

این برنامه کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت است و به این پرسش پاسخ می‌دهد که «آمریکایی‌ها چه چیزی را باید درباره ما ایرانی‌ها بدانند و بفهمند؟».

برنامه «بین امروز و فردا» ۱۳ آبان‌ ساعت ۱۷:۰۰، به صورت زنده، بخش «وطن» را با تمرکز بر نقش مردم ایران در مقابله با استکبار جهانی و بینش راهبردی رهبران انقلاب پخش می‌کند.

این برنامه کاری از گروه سلامت روان و سلامت معنوی رادیو سلامت است و بخش «وطن» آن ساخته حسین رضوی است.

همچنین مراسم راهپیمایی دانش‌آموزان در سیزده آبان نیز از رادیو سلامت پخش خواهد شد.

برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت به صورت ۲۴ ساعته از موج اف.‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز برای مخاطبان صدای دانش، نشاط و آرامش پخش می‌شود.