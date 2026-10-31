به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا گلمحمدی در حاشیه نخستین نشست ملی کشاورزی با قاره افریقا که از صبح امروز شنبه ۹ آبان در تهران آغاز شد با اشاره به ظرفیت‌های بالای ایران و کشور‌های افریقایی برای همکاری در زمینه‌های مختلف کشاورزی، تصریح کرد: امروز تفاهم نامه‌ای با دبیرکل سازمان همکاری‌های ایران و آفریقا در زمینه آموزش و توانمندسازی کشاورزی و انتقال فناوری امضا می‌شود.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی افزود: بر اساس این تفاهم نامه، همکاری پژوهشی بین موسسات پژوهشی ایران و کشور‌های آفریقایی افزایش می‌یابد و امیدواریم که با امضای این تفاهمنامه فصل جدیدی از روابط علمی آموزشی تحقیقی و ترویجی بین ایران و آفریقا شکل بگیرد.

گلمحمدی همچنین ارتباطات سازمان تات با کشور‌های افریقایی در زمینه انتقال دانش و فناوری را دارای سابقه خواند و گفت: مهمترین بخش همکاری‌ها در حوزه واکسن و دارو‌های دامی و همچنین روش‌های نوین آبیاری بوده و ما در حوزه آموزش و توانمندسازی ارتباطات خوبی با کشور‌های افریقایی داشته‌ایم.

رئیس سازمان تات تصریح کرد: ما اعلام آمادگی می‌کنیم که در زمینه تجهیزات فنی و یا روش‌های نوین آبیاری و همچنین در حوزه تولید و تامین واکسن‌های دام طیور و نیز مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و یا در حوزه بذر که مورد درخواست کشور‌های آفریقایی هم هست، تمام توان خود را بگذاریم تا این خدمات را صادر کنیم و به صورتمتقابل خدمات و موارد مورد نیاز را دریافت کنیم.

نخستین نشست ملی کشاورزی با قاره افریقا با حضور سفرا و نمایندگان ۱۵ کشور افریقایی امروز در تهران آغاز شد.