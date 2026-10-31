آیین تجلیل از دانشجویان مدال‌آور و اعضای افتخارآفرین باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن و مسابقات کشتی امید‌های جهان در آمریکا، با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم از ۳۱ مدال‌آور دانشگاه آزاد اسلامی در رقابت‌های آسیایی ناگویا ژاپن تجلیل می‌شود که از این تعداد، ۲۹ نفر از دانشجویان و اعضای باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی و دو نفر از مربیان عضو هیئت علمی این دانشگاه هستند.

ورزشکاران دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های روئینگ، ووشو، والیبال، کشتی فرنگی، کشتی آزاد، تکواندو، وزنه‌برداری، ژیمناستیک، کبدی، شمشیربازی، قایقرانی و بسکتبال سه‌نفره موفق به کسب مدال شدند.

در مجموع، کاروان دانشگاه آزاد اسلامی در این رقابت‌ها موفق به کسب ۱۲ مدال طلا شده است.

همچنین در این مراسم از سه دانشجوی مدال‌آور دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات کشتی امید‌های جهان ۲۰۲۶ در آمریکا که موفق به کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز شده‌اند، قدردانی می‌شود.