زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد زیرساخت‌های گیلان باید متناسب با افزایش جمعیت در شرایط بحران آماده باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس در نشست تصویری شورای پدافند غیرعامل کشور با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل و استانداران سراسر کشور با اشاره به اجرای ۶۰۰ ویژه برنامه در هفته پدافند غیرعامل در استان و با تأکید بر ضرورت آمادگی زیرساخت‌های حیاتی استان برای شرایط اضطراری گفت: با توجه به احتمال افزایش حضور جمعیت در استان‌های شمالی هنگام وقوع بحران‌های احتمالی تأمین متناسب آب، برق، گاز، نان، خدمات درمانی و ارتباطات باید از پیش در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی در این نشست همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی پدافند غیرعامل افزود: اهمیت این موضوع در استان‌های شمالی به دلیل شرایط جغرافیایی، جمعیت شناور و ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، دوچندان است.

استاندار گیلان با اشاره به شعار هفته پدافند با عنوان «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» تصریح کرد: با توجه به رویکرد شعارمحوری امسال و تأکید بر ایران پایدار و پدافند مردم محوری، باید در مواقع بروز بحران‌های احتمالی برای رفاه حال مردم به گونه‌ای برنامه ریزی شود تا در زمان حوادث امکانات و زیرساخت‌ها متناسب پیش‌بینی و متمرکز شود.

هادی حق‌شناس همچنین بر اهمیت توسعه و تجهیز سامانه‌های هشدار سریع تأکید و تصریح کرد: استقرار و تجهیز سامانه‌های هشدار سیل و زلزله در نقاط مختلف استان از جمله اقدامات مهم و ضروری در حوزه پدافند غیرعامل است.

وی بر لزوم آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط اضطراری هم تاکید کرد و گفت: پیش‌بینی به‌موقع، تقویت زیرساخت‌ها و آمادگی برای تأمین نیاز‌های عمومی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران، کاهش آسیب‌پذیری استان و حفظ امنیت و آرامش مردم دارد.