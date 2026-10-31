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استاندار گیلان گفت: با توجه به احتمال افزایش حضور جمعیت در استانهای شمالی هنگام وقوع جنگ و بحران، تأمین متناسب آب، برق، گاز، نان، خدمات درمانی و ارتباطات باید از پیش در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حقشناس در نشست تصویری شورای پدافند غیرعامل کشور با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل و استانداران سراسر کشور با اشاره به اجرای ۶۰۰ ویژه برنامه در هفته پدافند غیرعامل در استان و با تأکید بر ضرورت آمادگی زیرساختهای حیاتی استان برای شرایط اضطراری گفت: با توجه به احتمال افزایش حضور جمعیت در استانهای شمالی هنگام وقوع بحرانهای احتمالی تأمین متناسب آب، برق، گاز، نان، خدمات درمانی و ارتباطات باید از پیش در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی در این نشست همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی پدافند غیرعامل افزود: اهمیت این موضوع در استانهای شمالی به دلیل شرایط جغرافیایی، جمعیت شناور و ضرورت حفاظت از زیرساختهای حیاتی، دوچندان است.
استاندار گیلان با اشاره به شعار هفته پدافند با عنوان «پدافند مردممحور، ایران پایدار» تصریح کرد: با توجه به رویکرد شعارمحوری امسال و تأکید بر ایران پایدار و پدافند مردم محوری، باید در مواقع بروز بحرانهای احتمالی برای رفاه حال مردم به گونهای برنامه ریزی شود تا در زمان حوادث امکانات و زیرساختها متناسب پیشبینی و متمرکز شود.
هادی حقشناس همچنین بر اهمیت توسعه و تجهیز سامانههای هشدار سریع تأکید و تصریح کرد: استقرار و تجهیز سامانههای هشدار سیل و زلزله در نقاط مختلف استان از جمله اقدامات مهم و ضروری در حوزه پدافند غیرعامل است.
وی بر لزوم آمادگی همه دستگاههای اجرایی برای مواجهه با شرایط اضطراری هم تاکید کرد و گفت: پیشبینی بهموقع، تقویت زیرساختها و آمادگی برای تأمین نیازهای عمومی، نقش تعیینکنندهای در مدیریت بحران، کاهش آسیبپذیری استان و حفظ امنیت و آرامش مردم دارد.