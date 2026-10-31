به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در اقدامی انسانی و بزرگ، ظرفیت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی در استان مازندران به ۲۰۰ نفر افزایش یافت. این موفقیت که با مشارکت گسترده باشگاه پرسپولیس، ستاد دیه، انجمن خیرین و با بهره‌گیری از ارفاق‌های قانونی محقق شده است، موجب بازگشت تعداد زیادی از مددجویان به زندگی عادی و آرامش خانواده‌هایشان شد.

رئیس کل دادگستری مازندران، در مراسم آزادی ۲۰۰ تن از زندانیان جرائم غیرعمد در ساری، این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست.

پوریانی با تأکید بر اینکه کاهش جمعیت کیفری و بازگشت زندانیان واجد شرایط به خانه، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است، از خیرین برای این مشارکت بزرگ قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار باشگاه پرسپولیس تهران در حمایت از زندانیان نیازمند در استان‌های مختلف، افزود: این حرکت شایسته و انسانی، آثار و برکاتی دارد که پیش از هر چیز، در زندگی خانواده‌هایی که مدت‌ها چشم‌انتظار عزیزان خود بوده‌اند، نمایان می‌شود.

پوریانی با نگاهی عمیق به آثار اجتماعی این آزادی‌ها، خاطرنشان کرد: پشت هر زندانی، خانواده‌ای چشم‌انتظار است؛ فرزندانی که به امید بازگشت پدر یا مادرشان مانده‌اند و مادرانی که دوری فرزند، آرامش را از آنان ستانده است. فراهم شدن زمینه آزادی این افراد، علاوه بر خوشحالی مددجویان، موجب بازگشت امید و نشاط به کل جامعه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامه‌های کلان قوه قضاییه در چارچوب سند تحول و تعالی اشاره کرد و گفت:کاهش جمعیت کیفری از برنامه‌های محوری ماست که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اجتماعی و مشارکت مردمی، با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نقش پررنگ ستاد دیه و انجمن‌های خیرین، از فعال‌تر شدن این ظرفیت‌ها در سال گذشته یاد کرد و تأکید نمود:اگر از نعمت آزادی برخورداریم، باید به فکر آزادی دیگران باشیم. امیدواریم این حرکت ارزشمند به یک فرهنگ مستمر تبدیل شود و سایر باشگاه‌ها، مجموعه‌های اقتصادی و نهاد‌های مردمی نیز در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند؛ چرا که هیچ هدیه‌ای ارزشمندتر از این نیست که بتوان انسانی را از تاریکی به سوی نور هدایت کرد.