پایگاه داده وزارت جنگ آمریکا با اضافه کردن دو مورد جدید اعلام کرد تعداد تلفات ارتش این کشور در جنگ علیه ایران به ۲۳ نفر رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر گزارش پنتاگون هر دوی آنها عضو نیروی هوایی ارتش تروریستی بودند که به ادعای پنتاگون در جنگ کشته نشده اند. بر اساس این ادعا یکی از مرگها ناشی از خطا بوده و دیگری به دلایل نامعلومی رخ داده که در دست بررسی است.

آمار اعلام شده پنتاگون حاکیست از زمان آغاز جنگ در اواخر سال گذشته ۸۶۵ نظامی آمریکایی هم در عملیات جنگی ایران علیه مواضع امریکایی زخمی شدهاند. با اینحال برخی منابع می گویند آمریکا تلفات و خسارات واقعی خود را در جنگ با ایران سانسور می کند.