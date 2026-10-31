به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: تشریفات واردات ۱۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۷۹ میلیون دلار از طریق گمرکات این استان محقق شده است بطوریکه درمقایسه با هفت ماهه سال گذشته از رشد ۵۷ درصد وزن و ۲۴ درصدی ارزش واردات کالا به استان اصفهان برخوردار است.

رسول کوهستانی پزوه افزود: همچنین در هفت ماهه امسال ۹۰ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی (خالص پرداختی به خزانه) داشتیم که ۳۷۳ درصد بیشتر ازمدت مشابه سال قبل است.