حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه به نمادی از همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، در حمایت از انقلاب اسلامی به عدد ۲۵۰ نزدیک شده و حالا با هفته بسیج دانش‌آموزی و سالروز شهادت محمدحسین فهمیده تقارن یافته است.

از شهادت حسین فهمیده بیش از چهل و پنج سال می‌گذرد و مکتب جان‌فدایی نوجوانان ما همچنان برای ساخت تمدن ایرانی‌ـ‌اسلامی زنده است.

رهبر معظم انقلاب هم در پیام اخیرشان، عهد ساختن آینده ایران را با جوانان تازه کردند؛ آینده‌ای رو به قله‌های پیشرفت.