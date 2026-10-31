حضور خستگیناپذیر مردم سرزمین آفتاب در تجمعات شبانه استان مرکزی
مردم استان مرکزی با حضور گسترده و مستمر در میادین و خیابانها، بار دیگر همبستگی و حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم ولایتمدار استان مرکزی با حضور خستگیناپذیر در تجمعات شبانه و حضور پرشور در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف استان، جلوهای از وحدت و همدلی را به تصویر کشیدند.این حضور گسترده که از سوی اقشار مختلف مردم شکل گرفته، نشاندهنده عزم راسخ ساکنان سرزمین آفتاب در دفاع از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و حمایت از جبهه حق است.مردم استان مرکزی بار دیگر با حضور آگاهانه و مسئولانه خود، پیام روشنی از همبستگی ملی و پایبندی به ارزشهای انقلاب را به گوش همگان رساندند.