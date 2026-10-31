حضور خستگی‌ناپذیر مردم سرزمین آفتاب در تجمعات شبانه استان مرکزی

مردم استان مرکزی با حضور گسترده و مستمر در میادین و خیابان‌ها، بار دیگر همبستگی و حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.