تیم مس رفسنجان: فرزین رکوعی مربی محروم انضباطی

تیم کاراگستر شبستر: احد رستمی سرمربی محروم به دلیل اخراج

تیم شاهین بندرعامری: محمدرضا ربیعی سرمربی محروم به دلیل اخراج

تیم فولاد نوین اهواز: ایوب والی سرمربی و مهدی بریحی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم مس کرمان: محمد پیرخوشحال مربی محروم به دلیل اخراج

تیم نفت و گاز گچساران: محمد مهدی عسگری بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم نیروی زمینی: علیرضا محمدی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند، استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.